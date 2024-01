Discountkæden 365 Discount lancerer nu et ganske massivt fremstød i en kampagne, de håber, vil vække genklang hos politikerne.

Kæden vil nemlig i en uge sænke prisen på frugt og grønt, med hvad der svarer til momsen, og dermed håber man at gå foran som eksempel.

»Sundheden er blevet dårligere, og det er et stort problem,« lyder det fra kædedirektør Michael Tilsted.

Han nævner, at en undersøgelse fra videnscenteret Madkulturen viser, at 48 procent af danskerne spiser usundere sammenlignet med før, inflationsbølgen ramte os.

Hvis I mener, prisen er for høj på frugt og grønt, hvorfor sænker I så ikke selv priserne, i stedet for at bede politikerne om en løsning?

»Det er i forvejen ikke en varegruppe, der er stor avance på, og vi vil i længden simpelthen ikke kunne finansiere at sænke priserne markant på frugt og grønt,« siger Tilsted.

Derfor håber han altså, at politikerne er lydhøre på Christiansborg, hvor han påpeger, at regeringspartiet Moderaterne allerede har virket positivt stemt.

Synes du, prisen er for høj på frugt og grønt?

Hvis man sænker momsen på frugt og grønt, efterlader det et hul i statskassen. Hvor skal man finde de penge?

»På den korte bane er vi indstillede på, at momsen kunne stige på andre varer, og på den lange bane vil man se, at det ville betale sig hjem ved, at folkesundheden bliver bedre,« siger Michael Tilsted.

Han påpeger, at man har valgt at gøre noget lignende i Norge, og de danske politikere kunne lade sig inspirere af vores naboland.

365 Discount har tilbage i 2022 også forsøgt sig med en uge uden moms på frugt og grønt, hvor de så, at salget på grønt sted med 44 procent og salget på frugt steg med 22 procent.

365 Discount sænker priserne med, hvad der svarer til momsen på frugt og grønt fra 25. til 31. januar 2024, nemlig 25 procent.