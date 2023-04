Dagens massefyring hos Danish Crown vækker torsdag opsigt, men selvom det er meget markant, kommer det ikke nødvendigvis bag på B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, at Danish Crown er gået drastisk til værks.

»Det er en voldsom melding fra Danish Crown, men det har været under opsejling, at der kunne ske noget drastisk. At det så skulle blive så drastisk, havde de færreste forudset. Men Danish Crown har ikke lagt skjul på, at de har været under pres,« siger Niels Philip Kjeldsen ovenpå dagens udmelding.

Torsdag meldte Danish Crown ud i en pressemeddelelse, at man ville lukke et slagteri i Sæby. Det betyder, at 800 af slagteriets medarbejdere snart står uden job.

Lukningen kommer efter en tid, hvor Danish Crown har været hårdt presset.

»Der er simpelthen sket et stort fald i antallet af grise, der skal slagtes, fordi mange svinebønder er blevet ramt hårdt og har lukket. Og når færre grise skal slagtes, så skal Danish Crown bruge færre medarbejdere, kan man sige,« forklarer Niels Philip Kjeldsen.

Han påpeger, at Danish Crown angiver, at de lige nu har en overkapacitet på 300 millioner kroner om året, og at det har tvunget dem til at handle.

En af årsagerne til presset på svinebønderne skal findes i Kina. Eksporten af danske grise til Kina er faldet drastisk, og det er altså blandt andet den udvikling, der nu sætter sine spor.



»De gyldne år for svinebønderne var eksporteventyret til Kina.«

Hele ansvaret ligger dog ikke hos kineserne. Prisstigningerne herhjemme har også fået forbrugerne til at holde igen når de står ved køledisken. Forbrugerne i hele Europa – og selvfølgelig også Danmark – har simpelthen sagt fra overfor de prisstigninger, der har været på eksempelvis svinekød de seneste år.

Efterspørgslen på svinekød er simpelthen faldet, ifølge Niels Philip Kjeldsen.

»Salget af svinekød – og mange andre fødevarer – er bremset op i hele Europa, og kunderne køber billigere varianter og udskæringer. Det er en meget simpel markedsmekanisme: Priserne er steget til et niveau, hvor forbrugerne enten ikke kan eller ikke vil betale. Og så er det klart: Så gør det altså rigtig ondt, hvis man eksempelvis sælger svinekød.«

Danish Crown oplyser også, at en årsag til det faldende antal slagtegrise er, at flere landmænd er begyndt at eksportere deres grise til Polen og Tyskland som smågrise, hvor de kan få en bedre indtjening.

»Det er simpelthen en cocktail af ting, der har ramt på én gang, og som nu har ført til den her beslutning fra Danish Crown,« siger Niels Philip Kjeldsen.