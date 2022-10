Lyt til artiklen

Rasmus Paludan, partileder for Stram Kurs, er på stemmesedlen til folketingsvalget.

Denne gang opstiller Rasmus Paludan i Sjællands Storkreds som løsgænger.

Det oplyser Indenrigsministeriet til B.T.

Ministeriet har mandag offentliggjort den fulde liste over kandidater, der kan stemmes på 1. november.

Det kræver minimum 150 underskrifter at blive opstillet.

Ved sidste folketingsvalg i 2019 tiltrak Rasmus Paludan sig en del opmærksomhed og deltog også i partilederdebatter.

Han er dog udelukket fra partilederdebatterne i år, eftersom han stiller op som løsgænger uden for partierne.

Ved valget i 2019 fik Stram Kurs 1,8 procent af stemmerne og var derved tæt på at nå over spærregrænsen på to procent.

