På trods af, at han nok er den mest eftertragtede træner i hele verden lige nu, har Xabi Alonso valgt at blive i Leverkusen.

Det fortæller han på et pressemøde forud for Bayer Leverkusens opgør mod Hoffenheim.

»Der har været meget spekulation omkring min fremtid. Jeg har brugt landsholdspausen til at reflektere over det og træffe en beslutning. I sidste uge havde jeg en meget god samtale med ledelsen i Leverkusen, og jeg informerede dem om, at jeg bliver i klubben som træner,« siger Xabi Alonsi.

Xabi Alonso var ellers blevet rygtet til rivalerne Bayern München og til engelske Liverpool, da cheftrænerne i begge klubber - Thomas Tuchel og Jürgen Klopp - stopper efter denne sæson. Spanieren fortæller også videre på pressemødet, at han bliver mindst et år mere som cheftræner for Leverkusen.

Xabi Alonso svarede også på, hvorvidt der har været bud efter ham fra netop Bayern München og Liverpool.

»Det ville ikke være korrekt for mig at tale om forbindelser til andre klubber,« siger Alonso, der dog slår fast, at han har en stærkt forbindelse til både Bayern München og Liverpool, efter han har haft gode tider i begge klubber som spiller.

Han slår også fast, at han ikke tænker på, hvad der skal ske, når hans kontrakt udløber med klubben efter den kommende sæsons afslutning.

Spanieren slår blot fast, at hans fokus er fuldt ud på Leverkusen nu - og at han glæder sig til at se, hvad han kan føre det til for Bundesligaens nuværende duks.

Leverkusen styrer nemlig mod det tyske mesterskab, da de er hele 10 point foran Bayern München med blot otte kampe tilbage af sæsonen.

Samtidigt er klubben stadig med i Europa League, hvor de i kvartfinalen skal op imod West Ham.

Xabi Alonsos mandskab er tilmed ubesejret i sæsonen i alle turneringer, hvorfor de også er kommet langt i pokalturneringen, hvor de skal møde Düsseldorf fra den næstbedste række i semifinalen.

Alonsos tropper fortsætter jagten på det tyske mesterskab, når de lørdag møder Hoffenheim hjemme på BayArena.