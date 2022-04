De er mega-rige og mega-vilde med Eriksen.

Newcastle United er den seneste i en række af Premier League-klubber, som har kastet kærligheden på Christian Eriksen.

Ifølge avisen The Northerne Echo vil nyrige Newcastles ledelse forsøge at lokke den danske landsholdsstjerne nordpå til sommer, når hans kontrakt med Brentford løber ud.

Klubben, som sidste år fik nye saudiarabiske ejere, svømmer i penge, og agter at forstærke sig heftigt til sommer i jagten på at etablere sig i toppen af Premier League.

Foto: IAN WALTON

Newcastle får dog efter al sandsynlighed hård konkurrence fra blandt andre Tottenham, West Ham og Everton, som er nogle af de andre Premier League-klubber, som skulle have et godt øje til Eriksen, der har imponeret stort siden sit comeback for Brentford for nogle uger siden.

Northern Echo skriver, at Newcastle dog vil kunne tilbyde Eriksen en løn, som formentlig trumfer alle de andre bejleres tilbud.

Klub-boss Amanda Staveley vil derudover sælge projektet på Newcastles top-6-ambitioner, hvis hun får chancen for at tale med fynboen og hans agent, skriver avisen.

Christian Eriksen, som i sommer faldt om med hjertestop under EM, skrev i januar under på en kontrakt for resten af sæsonen i danskerklubben Brentford, som også håber på, at tilknytte den danske midtbanestjerne til sommer med en ny kontrakt.