Norske Erling Haaland har taget Premier League med storm.

Og nu er han blevet kåret som sæsonens bedste spiller.

Det oplyser Premier League.

Manchester City-spilleren har scoret 36 mål i ligaen, og det er aldrig sket før, at en spiller scorer så mange mål på én sæson. Og det er endda i sin debutsæson.

Haaland og City har netop sikret sig det engelske mesterskab, men det stopper ikke nødvendigvis her.

Der venter en FA Cup-finale mod rivalerne fra Manchester United 3. juni foruden en Champions-finale mod Inter ugen efter.

Dermed kan City blive historiske og matche den bedrift, som netop United udrettede tilbage i 1998/99-sæsonen, da man også vandt mesterskabet, FA Cup samt Champions League i et vanvittigt comeback, der gik over i historiebøgerne.

Her scorede United to gange i kampens døende minutter og stjal sejren ud af hænderne på Bayern München.

Der resterer endnu en af Premier League.

Her møder Haaland og resten af holdet Brentford på udebane. Men det kunne tænkes, at nordmanden får et tiltrængt hvil inden et par potentielt historiske uger.