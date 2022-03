Manchester United er færdige i denne sæsons Champions League efter nederlag til Atlético Madrid.

Nedturen fortsætter i Manchester United.

Den engelske storklub er ude af Champions League, efter at De Røde Djævle tabte 0-1 til Atletico Madrid på Old Trafford tirsdag aften.

Efter 1-1 i det første møde mellem de to klubber går spanierne videre med 2-1 sammenlagt. Det er blot anden gang på fem sæsoner, at Atletico Madrid spiller sig i Champions Leagues kvartfinaler.

Manchester United var som ventet det mest boldbesiddende hold i opgøret. Det engelske hjemmehold kæmpede dog med at spille sig frem til de helt store chancer.

De gæstende spaniere spillede med en klar taktik, der lød på at sende lange bolde i dybden efter Joao Felix og Antoine Griezmann.

Efter lidt over en halv times spil lykkedes det Joao Felix at lægge bolden i mål. Han måtte dog ærgre sig, da linjedommeren vinkede for offside.

Få minutter før pausen bragte spanierne sig foran, da Griezmann fra højresiden af straffesparksfeltet lagde bolden ind over ved bageste stolpe, hvor Renan Lodi helt umarkeret headede føringen i mål.

I anden halvleg satte spanierne sig på egen banehalvdel og overlod endnu mere boldbesiddelse til United, som pressede på i 45 minutter.

Men trods flere indskiftninger fra Manchester United-manager Ralf Rangnick og højlydt opbakning fra lægterne, kunne det rødklædte hjemmehold ikke bryde igennem Atlético Madrids betonforsvar.

Dermed må United takke af i Champions League allerede efter ottendedelsfinalerne, mens de spanske mestre kan se frem til to kvartfinaler i begyndelsen af april.

Lodtrækningen til kvartfinalerne finder sted fredag klokken 12.

/ritzau/

