Roberto Lopes fra den irske klub Shamrock Rovers tjekkede en dag i 2019 sin indbakke i LinkedIn.

Her lå der en besked skrevet på portugisisk fra en afsender, som Lopes ikke kendte. Derfor tænkte han, at der var tale om spam.

Hvis han havde taget sin tid til at kopiere teksten ind i Google Oversæt, havde han kunne læse: 'Hej Roberto Lopes. Jeg er landstræner for Cap Verde. Vil du være landsholdsspiller?'.

Ifølge Daily Mail skyldes muligheden for Roberto Lopes pludselige landsholdskarriere, at hans far stammer fra den lille øgruppe et stykke ude fra Afrikas vestkyst.

Heldigvis fik Lopes en engelsk besked fra samme afsender igen ni måneder efter. I en alder af 28 år kunne han blive landsholdsspiller og tilmed have muligheden for at deltage i en landsholdsslutrunde, da Cap Verde var kvalificeret sig Africa Cup of Nation, der starter søndag.

»Jeg var så glad, da det gik op for mig, at der ikke var tale om en prank, spam eller nogen anden fejl. Der var tale om en regulær forespørgsel på at blive landsholdsspiller,« udtaler Lopes til Daily Mail.

Han har aldrig haft en international karriere eller spillet landsholdsfodbold før. I october 2019 i en venskabskamp mod Togo var landsholdsdebuten en realitet.

»Jeg var virkelig nervøs inden min landsholdsdebut. For det første har jeg aldrig spillet international fodbold før. For det andet kan jeg ikke sproget, hvilket gjorde det hele ekstra uvirkeligt.«

Søndag spiller Roberto Lopes så sin første landsholdsslutrunde kamp nogensinde, når Cap Verde møder Ethiopien i Africa Cup of Nation. To et halvt år efter en vis besked tikkede ind i hans LinkedIn-indbakke.