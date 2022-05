En engelsk landsholdsspiller er kommet i centrum af en bemærkelsesværdig afpresningssag.

Under coronalockdownen i England blev spilleren, der også er en profil i Premier League, afpresset af en transkønnet escort.

Det skriver The Sun, som kender identiteten på spilleren, men ikke afslører hans navn.

Afpresningen skete efter, at den engelske landsholdsspiller i april 2021 havde besøg af den transkønnede escort flere gange og betalte personen for sex.

Spilleren havde troet, at møderne ville forblive hemmelige, men den transkønnede escort havde lavet skjulte optagelser af ham, gemt hans beskeder og taget billeder af ham i hans bil ude foran escortens bopæl.

Alle disse beviser på hans møde med escorten blev brugt mod ham, som den transkønnede ifølge The Sun krævede 30.000 pund – svarende til over 260.000 kroner – for at skille sig af med.

Premier League-profilen gik til politiet med sagen, og den transkønnede escort blev herefter anholdt tilbage i juni sidste år for mistanke for afpresning af stjernen.

Efterforskningen endte dog med blive lagt ned, da spilleren nægte at afgive en officiel forklaring af sagen til politiet i frygt for, at hans identitet ville blive kendt af offentligheden.