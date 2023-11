Lørdag blev en uundgåelig anledning for Sarah Grünewald til at tage afsked med 'Vild med dans'.

For med semifinalen overstået skal tv-værten ikke længere have sin daglige gang i det sædvanlige tv-studie i København, før hun på fredag takker endegyldigt af i dansekonkurrencen til finalen i Horsens.

»Jeg har tit gået på arbejde, hvor der har været forskellige ting derhjemme, der fyldte, men jeg har aldrig prøvet, at det ligesom var det her, der fyldte. Jeg har virkelig skulle tage afsked med det i dag – det er jo et studie, jeg har været i gennem elleve år hvert efterår. Det er lidt specielt,« siger Sarah Grünewald til B.T. efter lørdagens semifinaleafgørelse.

Værterne Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen. Vild med dans semifinale på TV2 lørdag den 18. november 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Værterne Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen. Vild med dans semifinale på TV2 lørdag den 18. november 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

For hun kan godt mærke, hvor meget hun kommer til at savne 'Vild med dans' – særligt en aften som lørdagens semifinale.

»Det er vemodigt, og jeg har kludret rundt i det i aften. Det er første gang, jeg har lavet så mange fejl på livefjernsyn!« fortæller Sarah Grünewald med et grin og tårer i øjenkrogen.

»Jeg giver det en ordentlig farvelkrammer, så jeg kan ikke skjule, at det giver lidt løg i øjnene!«

Holder lukket fest

Der er dog endnu en sidste omgang tilbage i 'Vild med dans'-regi for den rutinerede vært, når hun fredag skal være i front for allersidste gang til den store finale i Horsens.

Og her regner Sarah Grünewald da også med, at der nok er blevet »strikket et lille klip sammen med nogle af de minutter, jeg efterhånden har lavet i det her program«.

B.T. talte med en berørt Sarah Grünewald efter afgørelsen i 'Vild med dans'-semifinalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere B.T. talte med en berørt Sarah Grünewald efter afgørelsen i 'Vild med dans'-semifinalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men efter lørdagens semifinale – og dermed sidste udsendelse fra det sædvanlige tv-studie – har Sarah Grünewald også selv planlagt en privat, lille afskedsfest for hele 'Vild med dans'-produktionen.

»Jeg har arrangeret et lille stykke kage og et lille glas bobler til bagefter, og så skal jeg prøve at tage mig sammen og se, om jeg kan få holdt den tale, jeg har planlagt til mine kære kollegaer – det bliver meget spændende, om jeg kan komme igennem det!« siger Sarah Grünewald.

Men om det lykkes den afgående 'Vild med dans'-vært at hædre sine kollegaer gennem de sidste 11 år med en rørende tale må stå hen i det uvisse.

»Vi er ude bagved på kontoret – det er en lukket fest,« siger tv-værten med et grin.

Dommerne Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt og gæstedommer Merete Mærkedahl er alle inviteret med til den lukkede afskedsfest for den afgående vært Sarah Grünewald. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Dommerne Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt og gæstedommer Merete Mærkedahl er alle inviteret med til den lukkede afskedsfest for den afgående vært Sarah Grünewald. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ny vært: Én, som ikke har travlt med at blive kendt

Sarah Grünewald har heller ikke nogen bud på, hvem der bør overtage værtsrollen efter hende, når hun med takker af.

Men hun har da et par gode råd og ønsker til, hvad den kommende vært skal kunne.

»Jeg synes, de skal finde én, som ikke har travlt med at blive kendt og har travlt med at skulle fylde det hele. De har brug for at finde en med empati, som er glad og levende og vil vores deltagere det bedste og godt kan lide programmet – og det er jeg sikker på, at de nok skal finde!«

Det blive dog ikke Lise Rønne. TV 2-værten – og tidligere 'Vild med dans'-nydanser – takker nemlig nej til værtstjansen. Læs mere om det HER.