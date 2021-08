Selvom Nikolaj Coster-Waldau er en af Danmarks største skuespillere i udlandet, sælger hans danske film modsat navne som Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas sjældent særlig mange billetter herhjemme.

Senest har den danske Hollywood-stjernes aktuelle film 'Smagen af sult' 'kun' formået at sælge cirka 85.000 biografbilletter henover sommeren, hvilket filmselskabet Zentropa også erkender er langt under, hvad man forventede.

»Vi drømte om at sælge mellem 180.000 og 200.000 billetter i biografen, og det kommer vi desværre ikke til,« lyder det fra producer Louise Vesth.

Hun forklarer, at filmen oprindelig skulle have haft premiere i februar, men på grund af biografernes coronanedlukning blev rykket til juni.

Nikolaj Coster-Waldau og Katrine Greis-Rosenthal spiller hovedrollerne i 'Smagen af sult'. Foto: PR Foto

»Filmen er ikke en bred blockbuster-film, og det havde helt klart været godt for den at ligge i en vintermåned uden EM-fodbold, OL og vidunderligt sommervejr,« lyder det videre fra Louise Vesth, der tilføjer:

»Nu blev det sådan, og derfor må vi acceptere et lavere biografsalg og krydse fingre for, at den kommer efter det, når den senere på året kommer ud på digitalt salg og streaming. Filmen er også solgt til TV 2, som sikrer den bred distribution i hele Danmark.«

De fleste kender Nikolaj Coster-Waldaus gennembrud fra 1994.

Som 24-årig bragede han igennem med Ole Bornedals gyser 'Nattevagten', han tog til Hollywood og fik i 2010erne sit store internationale gennembrud som Jaime Lannister i fantasy-serien 'Game of Thrones'.

De danske hits Til Nikolaj Coster-Waldaus forsvar har han også ramt plet et par gange i løbet af karrieren. I 2015 havde han blandt andet hovedrollen i Susanne Biers thriller 'En chance til', der solgte over 200.000 biografbilletter, ligesom han tidligere har spillet med i 'Ved verdens ende' og 'Rembrandt', der begge også trak et større publikum.

Sideløbende har den i dag 51-årige skuespiller medvirket i en lang række danske film, der generelt har det til fælles, at de ikke bliver set af særlig mange danskere.

Er der en generel sammenhæng mellem Nikolaj Coster-Waldau og lave salgstal?

Både og, lyder det fra Soundvenues filmredaktør, Jacob Ludvigsen, der er enig med Louise Vesth i, at det ikke er skuespillernes stjernestatus, der alene afgør, om en film bliver en succes.

»Der er ingen filmstjerner, der længere sælger billetter alene på deres navn. At lave en filmsucces vil altid kræve, at der er nogen ting, der går op i en højere enhed. Det kan selvfølgelig være en vigtig del at have en kendt og elsket skuespiller med, men da Trine Dyrholm fx for et par år siden lavede den lille arthouse-film 'Psykosia', var det ikke, fordi folk bare væltede ind i biografen for at se Trine Dyrholm.«

Nikolaj Coster-Waldau med flere af sine 'Game of Thrones'-kollegaer ved Emmy-uddelingen i Los Angeles i 2016. Foto: MARIO ANZUONI

Han mener dog, at Nikolaj Coster-Waldau herhjemme ligger i en liga under navne som Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas og ovennævnte Trine Dyrholm, hvad angår genkendelse og evnen til at give publikum en følelse af, at her er en stor dansk film, som man er nødt til at se.

»Jeg tror først og fremmest, at det skyldes, at han efter 'Nattevagten' rejste til USA og dybest set var væk fra Danmark i 20 år, hvilket gjorde, at han kom lidt ud af den brede danske befolknings bevidsthed som filmstjerne,« forklarer Jacob Ludvigsen.

»Han er rigtig nok blevet en kæmpestjerne med 'Game of Thrones', men selvom det er en rigtig stor serie, så er det ikke nødvendigvis alle i Danmark, der forholder sig til den og tænker, at nu er han en filmstjerne, vi skal følge i tykt og tyndt.«

Jacob Ludvigsen påpeger, at det også kan være et spørgsmål om, hvilke danske film man får tilbudt.

Nikolaj Coster-Waldau er gift med skuespiller Nukaka Coster-Waldau. Her er de sammen ved premieren på filmen 'En chance til' i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»I og med, at han har været så meget væk fra dansk film, gør, at han ikke får opbygget relationer til rigtig stærke instruktører, der bare har ham med igen og igen. Nu er Mads Mikkelsen heller ikke så meget i Danmark for tiden, men når han er, så arbejder han med Anders Thomas Jensen og Thomas Vinterberg, der er to af dansk films største instruktører, som generelt laver film, der er stor interesse for.«

I de seneste år har Nikolaj Coster-Waldau ud over 'Smagen af sult' medvirket i de tre danske film 'Krudttønden', 'Selvmordsturisten' og '3 ting', der solgte henholdsvis 18.100, 2.333 og 65.083 billetter.

Det er kommercielt set ikke noget at råbe hurra for, men nu hvor han måske ikke har danske stjerneinstruktører på speed-dial som Mads Mikkelsen, synes Jacob Ludvigsen, at det er positivt, at Nikolaj Coster-Waldau herhjemme tager chancer med mindre instruktører.

»Jeg synes, det viser, at han tør sætte sig selv på spil og gerne vil eksperimentere lidt, selvom det ikke nødvendigvis er noget, som hundredtusindvis af mennesker går ind og ser. Man havde jo håbet, at 'Krudttønden' ville blive større, men den ramte også på det værst tænkelige tidspunkt under coronakrisen,« lyder det fra Jacob Ludvigsen, der generelt set synes, at Nikolaj Coster-Waldau har været en lille smule uheldig i sine danske filmvalg.

Louise Vesth tilføjer, at selvom 'Smagen af sult' har præsteret under niveau herhjemme, så har Nikolaj Coster-Waldaus medvirken spillet en vigtig rolle for udlandets interesse, hvor den er blevet solgt til 33 lande heriblandt USA, hvilket gør, at det økonomisk ifølge Zentropa ser 'fornuftigt ud'.