Efter at han i 2021 trådte ud af politik efter grænseoverskridende adfærd, har Kristian Hegaard lagt sit liv om.

Det 31-årige tidligere radikale folketingsmedlem er stort set holdt op med at drikke alkohol, fortæller han i 'Til middag hos'.

»Jeg ville ønske, jeg havde indset det tidligere, men jeg har så brugt det sidste år på at bearbejde det, og jeg håber, der kommer en stærkere Kristian ud på den anden side,« siger han i TV 3-programmet.

Kristian Hegaard meddelte i august 2021, at han stoppede i politik øjeblikkeligt, efter at han var blevet gjort opmærksom på, at han i mindst to tilfælde havde optrådt grænseoverskridende i festlig sammenhæng.

Kristian Hegaard underholdt i 'Til middag hos' med ølstafet. Naturligvis med alkoholfri øl. Foto: Viaplay Vis mere Kristian Hegaard underholdt i 'Til middag hos' med ølstafet. Naturligvis med alkoholfri øl. Foto: Viaplay

»Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd. Det er jeg simpelthen så ked af – for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt,« skrev han i den forbindelse på Facebook.

Her fortalte han videre, at han var blevet gjort opmærksom på, at han 'i radikal sammenhæng til en fest havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring'.

I 'Til middag hos' spørger hans tre gæster, Saszeline Dreyer, Ibi Støving og Anna Thygesen, hvordan han havde overskredet pågældende persons grænser.

Men det ønsker han ikke at svare på. Han henviser til, at man trygt skal kunne komme til ham uden at få sine informationer spredt.

Ugens hold består af Ibi Støving, Kristian Hegaard, Saszeline Dreyer og Anna Thygesen. Foto: Viaplay Vis mere Ugens hold består af Ibi Støving, Kristian Hegaard, Saszeline Dreyer og Anna Thygesen. Foto: Viaplay

Til gengæld vil han gerne fortælle om de tre regler, han har stillet op for sig selv siden nedturen:

Han drikker alkohol som normalt, hvis han har venner på besøg i privaten. Han drikker kun 1-2 genstande, hvis han er ude blandt venner.

Hvis han er ude i større forsamlinger drikker han som udgangspunkt ikke – måske bliver det til en enkelt.

»Jeg sammenligner min kørestol med en bil. Så jeg skal ikke over promillegrænsen,« siger han.

Alle ugens fire afsnit af 'Til middag hos' kan ses på Viaplay.