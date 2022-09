Lyt til artiklen

Normalt plejer elregningen at være på 11.000-12.000 kroner om måneden. Men for august lød den på 45.000 kroner.

Og det får nu hotelejer Kaare Holler Jessen til at lukke Marskhotellet på Torvet i Højert ned hele vinteren og tage hele sin familie med til Thailand. Alt det for at spare på strømmen.

»Hvis vi ikke får styr på strømmen, bruger vi af egenkapitalen – det kan man kun gøre i et begrænset stykke tid,« fortæller han.

Han fortæller desuden, at hvis han skal kunne dække ekstraudgifterne til strøm, så kræver det, at han hæver prisen på et dobbeltværelse med omkring 1.500 kroner.

Det vil han gerne undgå, og derfor bliver han nu også nødt til at tænke i mere kreative løsninger som så mange andre i området.

Det indebærer blandt andet et nyt IT-system, der skal gøre det muligt at strømslugerne tændes og slukkes i takt med, at folk tjekker ind og ud af værelserne.

Og imens han venter på, det nye system kan blive installeret, ser han ingen anden udvej, end at lukke ned for hotellet.

Kaare er langt fra den eneste, der må tænke i kreative og mere usædvanlige tiltag. B.T. har blandt andet skrevet om et bagerpar, der nu er nødt til at pålægge et såkaldt energigebyr på to kroner per ekspedition.