Usædvanlige tider kræver usædvanlige tiltag.

Hvis du fremover skal have franskbrød, rundstykker og måske en lille kage hos det lokale bageri i Halvrimmen i Brovst, er det ikke kun varerne, der kommer til at koste dig penge.

Fra tirsdag har bagerparret Lisbeth og Ole Mikkelsen nemlig valgt at pålægge et såkaldt energigebyr på to kroner pr. ekspedition.

Det fortæller Lisbeth Mikkelsen til B.T. og forklarer, at tiltaget skyldes den aktuelle krise med forhøjede priser på el, energi og råvarer.

Lisbeth og Ole Mikkelsen i deres bagerforretning.

»Det er bestemt ikke sjovt, men det er et forsøg på at overleve. Vi er presset, og vi vil gerne eksistere i flere år. Så man kan sige, det er en form for forebyggelse.«

DR Nyheder skrev tidligere på måneden, at en til to bagere i Danmark siden sommerferien har måttet lukke på grund af krisen.

Lisbeth og Ole Mikkelsens tiltag blev iværksat tirsdag, hvor de skrev om beslutningen på bageriets Facebook-side.

»Da vores energipriser er vokset sig meget større end budgetteret, bliver vi nødt til at gøre noget her og nu. Håber på jeres forståelse. Dette tiltag gælder for vores fremtid i Halvrimmen Bageri,« skrev hun blandt andet.

Lisbeth Mikkelsen eksemplificerer tiltaget med, at deres elregning er steget fra 10.000 til 22.000 kroner om måneden.

Har du, eller kender du nogle, som har taget alternative eller usædvanlige tiltag i brug for at komme igennem energikrisen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på seds@bt.dk

»Det rammer jo os, lige så meget som det rammer andre. Det er voldsomt.«

Hvorfor hæver I ikke priserne på brødet eksempelvis?

»Det har vi faktisk allerede gjort to gange. Første gang i november og anden gang i april. Dengang kunne vi se, at priserne var ved at stikke af.«

»Så nogle varer koster omkring to-tre kroner mere, og rundstykkerne koster en krone mere. Og vi ønsker ikke at risikere at stå med ekstra brød om aftenen, vi ikke kan sælge, og som vi i stedet skal smide ud.«

Ville du være villig til at betale 2 kroner for en ekspedition?

Lisbeth Mikkelsen forklarer, at de i princippet kunne hæve priserne på brød igen. Men i og med at parret allerede har gjort det to gange, ville de prøve et nyt tiltag.

Også for at signalere, at det ikke er noget, de ønsker at gøre – men det usædvanlige tiltag skal vise, at de står i en usædvanlig situation.

Halvrimmen Bageri har omkring 200 ekspeditioner om dagen og nogle flere i weekenden.

Om dagen giver energigebyret altså 400 kroner ekstra, hvilket næsten dækker regningen på strøm, som er steget med omkring 500 kroner om dagen.

Lisbeth Mikkelsen understreger, at hende og manden ikke har det godt med at pålægge kunderne gebyret.

Men heldigvis har modtagelsen været positiv.

»Folk har været rigtig gode, og der er fuld forståelse. Også på Facebook skriver nogle, at vi sagtens kunne sætte det ekstra op. Men det vil vi jo heller ikke.«