Fredag aften fandt sæsonens første liveshow 'X Factor' sted.

Da deltageren Nikolaj Lindby - med et beatniklignende-look - gik på scenen, mindede han dommer Thomas Blachmann om en særlig person.

Hans talepædagog fra 70'erne.

Hvad var det, der kneb dengang?

»Jeg havde åbenbart svært ved at udtale ordene. Jeg kan huske, at jeg skulle sidde og sige 'kartoffel, kartoffel, kartoffel,'« fortæller han.

Føler du, at du er kommet efter det med både kartoflerne og resten af ordene?

»Der er mange, der siger, at de ikke fatter, hvad fanden jeg snakker om, men jeg er måske lidt mere trænet, end jeg var dengang.«

Det er ikke kun sproget, som den rutinerede dommer havde styr på fredag aften. Her lykkedes han også med at holde alle sine tre deltagere - Cristian Oprea, Mariya og KAOS - ude af farezonen.

I programmets indledning sagde han, at han mente, der var grundlag for det højeste niveau et første liveshow nogensinde har leveret, og han blev ikke skuffet. Det høje niveau afspejlede sig også i et dommerbord, hvor der var langt til de konflikter, som er set fra tidligere sæsoner.

»Det er det som regel i første livshow (harmonisk, red.). Men jeg kunne lide, at vi kunne afbryde hinanden lidt, og at folk ikke blev mindre, end de er. Det er meget vigtigt, at man ikke bliver mindre, end man er og bliver paranoid og nervøs for at miste sin deltager. Det er vigtigt at have lidt format. Der er sgu konkurrence nok ude i verden.«