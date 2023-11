I slutningen af oktober mistede musiker og rapper Benjamin Hav »et nærtstående familiemedlem«.

Det oplyste hans management, da den 38-årige musiker og rapper måtte udsætte to koncerter af sin hidtil største og netop igangsatte danmarksturné – og nu sætter Benjamin Hav selv ord på det pludselige dødsfald.

Det gør han i et indslag i DR-nyhedsprogrammet '21 Søndag'.

Her fortæller Benjamin Hav, at det var hans svoger Jacob, som han havde et tæt forhold til og betragtede som en form for faderskikkelse, der »for tidligt og for brat« gik bort.

»Han døde meget pludseligt, mens jeg var hos ham. Og det har været meget svært for mig og min familie og hans døtre – hele familien har været knust over det her og er det stadig,« fortæller Benjamin Hav i indslaget.

Overfor B.T. uddyber Benjamin Hav, at tabet af svogeren er »en ny type sorg, jeg aldrig har prøvet før«.

Derfor er det også på mange måder »overvældende« allerede at være tilbage på turneen igen – en turné, han nu har dedikeret til sin afdøde svoger.

»Det er godt at spille vores show og folks kærlighed og ekstreme måde at vise den på, når vi spiller, er med til at lindre det hårde,« forklarer Benjamin Hav.

Benjamin Hav og Familien nåede tre koncerter ind i deres hidtil største turné, før de måtte aflyse to koncerter, da Benjamin Havs svoger meget pludseligt gik bort. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Benjamin Hav og Familien nåede tre koncerter ind i deres hidtil største turné, før de måtte aflyse to koncerter, da Benjamin Havs svoger meget pludseligt gik bort. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jacobs død sidder stærkt i mig som et tomt hul, men han var min største støtte i mit musik og så mange af mine koncerter, og to dage før han døde, så han tour premieren i Greve, så jeg viderefører og dedikerer den her tour til Jacob, og jeg kan mærke, at han er med mig rundt i landet.«

Siden er Jakobs jordiske rester blevet sat i jorden, og Benjamin Hav var med til at bære hans kiste ud af kirken og mod den sidste rejse.

For Benjamin Hav er som troende kristen forvisset om, at han og Jakob vil mødes igen i himlen.

Og selv har han genoptaget sin danmarksturné, der fortsatte dagen efter begravelsen. Og som hjælper ham med at komme videre med sorgen. Indtil de ses igen.

»Jeg har aldrig oplevet en så stor kærlighed fra publikum, og på samme tid er Jacob død. Det er meget komplekst for mig. Alle mennesker oplever hårde dage, hårde tider. Men vi kommer igennem sammen. Det føles stærkt,« slutter musikeren overfor B.T.