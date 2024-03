Danmark er over de seneste måneder adskillige gange blevet genstand for GPS-jamming. Heldigvis fik det ikke alvorlige konsekvenser.

Men det kan ændre sig i fremtiden, hvis et målrettet angreb rammer Danmark, fortæller en ekspert. Store dele kritisk infrastruktur kan blive påvirket eller lagt ned.

Hvornår bruger du hovedsageligt signaler fra GPS-satellitter, der svæver rundt i rummet over Jorden?

De fleste personer vil nok sige, når de skal finde vej. Enten i deres bil, når man er på storbyferie eller blot skal finde vej til en bestemt adresse på sin cykel herhjemme.

Men vi bruger faktisk GPS-signaler til en lang række andre ting i vores samfund.

Og derfor skal vi tage de hændelser, der er fundet sted over den sydlige del af Østersøen flere gange de seneste måneder, dybt alvorligt.

Mellem jul og nytår, 15. og 16. marts og igen i den netop overståede weekend har der fundet omfattende jamming – eller forstyrrelse – af GPS-signaler sted.

Danmark er blevet ramt – specielt i luftrummet over Bornholm – det samme er det sydlige Sverige, dele af Baltikum, det nordlige Polen og det nordøstlige Tyskland.

Umiddelbart har GPS-forstyrelserne dog kun været i luftrummet.

Det forklarer Søren Reime Larsen fra DTU Space. Her er han ph.d.-studerende og har blandt andet fokus på netop GPS-jamming.

»Efter det, der skete 15. og 16. marts, har jeg indhentet data fra Styrelsen for Datasikkerhed og Infrastruktur, og intet tyder på, at jammingen har kunnet mærkes på landjorden. Det tyder på, at det specifikt var rettet mod luften. Og her giver det mening, at det handlede om at øve drone- og missilforsvar,« forklarer han.

Han har en idé om, hvem der kan stå bag. De samme som det var tilfældet, da Østersøen i stort omfang blev ramt af samme fænomen tilbage mellem jul og nytår.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

»Det kan tyde på, at russerne – hvis de står bag igen – gør det for at gøre opmærksom på sig selv,« siger han.

Hvis det er Rusland, som står bag, så bør vi herhjemme tage GPS-jammingen yderst alvorligt.

Den kan nemlig, hvis Danmark rammes målrettet og over en længere periode, gøre enorm skade.

Søren Reime Larsen fortæller, at GPS-jamming potentielt kan ramme en række af kritisk infrastruktur. Den mest logiske er GPS-navigation, og så mobilnettet, da mobilmaster har brug for at være synkroniseret for at virke ordentligt.

»Vi bruger det også til timing og synkronisering. GPS sørger blandt andet for, at alle mobilmaster er på samme tid. Hvis en mast pludselig ikke følger samme tid, så ville alle mobilopkald gennem den mast blive påvirket. Så det er ekstremt vigtigt,« har han tidligere forklaret.

Men der er flere ting.

»Det er også muligt, at kreditkorthandel kan blive ramt. Det samme gælder aktiehandlen, som kræver meget præcis tid, så handlerne foretages til samme kurs,« forklarer han.

Men ikke nok med det. Der er også en mulighed for, at selve det danske elnet kan blive ramt, forklarer Søren Reime Larsen.

Og dermed er faren ved ikke at forberede Danmark på angreb mod den GPS-baserede infrastruktur enorm.

Der er dog ting, vi kan gøre. Og den mest åbenlyse er, at Danmark og vores kritiske infrastruktur bør være uafhængig af GPS til at synkronisere tid.

Søren Reime Larsen fortæller, at en løsning på mange af de mulige problemer, GPS-jamming kan være årsag til, vil være at få en såkaldt 'national dansk tidsreference'.

»Det er, hvor staten indkøber et atomur, som så står for den officielle danske tid,« siger han og uddyber:

»Her kan man så tilgå det via nettet og dermed gøre sig selv mindre sårbar ved GPS-jamming.«