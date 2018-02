En far kysser sin søn. På munden! Uskyldigt? Harmløst? Et stykke hverdag, der foregår verden over tusindvis af gange hver eneste dag?

Ja, måske.

Men alligevel har netop dette scenarie vakt opsigt på de evige debatmarker på de sociale medier, efter at amerikanske Facebook-brugere i ugens løb kunne se det seneste afsnit i dokumentaren ’Tom vs. Time', hvor et tv-hold følger den amerikanske fodbold-superstjerne Tom Brady på og uden for banen.

I tredje afsnit af dokumentaren, som bliver sendt frem mod morgendagens Super Bowl, hvor Tom Bradys New England Patriots skal i aktion mod Philedelphia Eagles, ser man Brady kysse sin 11-årige søn på munden.

Den levende legende Brady er ved at få massage på en massagebriks, da sønnen Jack kommer ind i lokalet og spørger, om han må tjekke sit NFL-drømmehold på computeren. Brady siger, ja, men at det koster et kys, hvorefter drengen giver sin far et hurtigt kys på munden.

»Det var da et lille kys,« lyder det fra Brady, hvilket får sønnen til at komme tilbage og give ham et lidt længere kys på munden – to sekunder varer det, hvorefter knægten smutter igen, mens han tørrer kysset af.

Og der er åbenbart for meget for mange amerikanere på de sociale medier, hvor en mindre storm mod den 40-årige quarterback-stjerne har rejst sig.

Episoden kan ses i videoen herunder

»Brady er en af mine favorit-personer, men at han tvinger sin søn til at komme tilbage for at få et større kys på munden er meget rystende,« skriver Twitter-brugeren Robbie Vogel eksempelvis.

Også den anerkendte socialearbejder og forældreekpert Carolyn Meyer-Wartels mener, at det var en forkert, at Brady kun ville lade sønnens ønske gå i opfyldelse, hvis han fik et kys.

»Jeg synes ikke, at hengivenhed nogensinde skal forbindes med en tjeneste,« siger hun til den store tv-station CBS, som rejste en debat om episoden.

Men der er også mange, der forsvarer den amerikanske superstjerne, som er et af de største sportsnavne i det store land nogensinde.

»Alle, der synes, at det var upassende skal stoppe med at være så vanvittige. Det eneste, jeg ser, er en kærlig far, og sidst jeg tjekkede, var det en god ting,« skriver Fox News-værten Carley Shimkus på Twitter.

»Hvis du synes, dette er et problem, så er du en idiot, og jeg håber, at Patriots vinder samtlige trofæer i alle sportsgrene alene for at trodse dig,« skriver Metro-klummeskribenten Vicky Mochama på Twitter.

Tom Brady, som er quarterback på New England Patriots’ succesmandskab, har vundet Super Bowl fem gange, og er gift med den brasilianske supermodel Gisele Bündchen.

Han har endnu ikke givet sit besyv med i kysse-debatten.

Super Bowl-braget mellem Patriots og Eagles, som skal spilles i Minneapolis, kan følges LIVE på på bt.dk søndag aften og natten igennem.