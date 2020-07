»Landmændene vil nok ikke være helt kede af det.«

Sådan lyder meldingen, når man tirsdag morgen taler med DMI.

Dagen virker lovende især for de østlige dele af landet, hvor der er temperaturer mellem 18 og 20 grader, men man skal ikke lade sig narre.

For hvad jyderne og fynboerne tidligere på dagen vil erkende, så kommer der regn, og det bliver desværre ikke bare bittesmå dryp.

For selvom det er rolig regn, der ikke ødelægger landmændenes marker, så kommer der noget vand, lyder meldingen.

»Der er tale om en egentlig front, og den indeholder da lidt regn. Mellem 7 og 10 millimeter, og det kan nogen steder blive lidt mere,« lyder det fra Bolette Brødsgaard, som er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Hun fortæller, at hvor Jylland og Fyn vil få regn i løbet af dagen, er det først om aftenen, det våde vejr rammer Sjælland, og nok først ved nattetid, at det rammer vores venner på Bornholm.

»Hvis man bor i Hovedstaden, så melder prognoserne lidt forskelligt om, hvornår regnen kommer,« fortæller den vagthavende meteorolog.

»Det kan dog være, at man fortryder, man ikke har taget regntøj eller paraply med, når man tager hjem fra arbejde ved 16-17-tiden, hvor det så småt kan begynde at dryppe.«

Hvis man er vestjyde, kan man til gengæld glæde sig over, at regnen vil være der tidligt, så hvis man tager en tyk trøje på, skulle det være muligt at sidde ude i aften,