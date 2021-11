Sneen har meldt sin ankomst i store dele af landet.

Det samme har blæsten, der tirsdag blandt andet lukkede storebæltsbroen for vindfølsomme køretøjer.

Men vi har kun set starten af det kolde vintervejr, fortæller vagthavende ved DMI, Bolette Brødsgaard til B.T.:

»Fra i nat vil landet rammes af sne, slud, tøsne, regn og blæst. Dét vil blive en trafikal udfordring,« siger hun.

Ifølge Bolette Brødsgaard vil vejret i løbet af natten blive »et rigtig møgvejr«.

Noget, der resulterer i glatte veje. Så skal man ud, er det med at passe ekstra på og væbne sig med tålmodighed.

»Særligt Nordsjælland og Midt- og Nordjylland vil det være meget glat. Det kommer til at ruske i bilen eller cyklen,« siger Bolette Brødsgaard:

»Syd – og Sønderjylland kan måske slippe for sne og nøjes med regn, men resten af landet vil få både sne, tøsne og slud at mærke.«

Der hvor nedbøren ikke er gået over i regn onsdag aften, kan man godt forvente, at det bliver liggende et par dage. Og her kan der også sagtens komme et frisk lag sne ovenpå.

For temperaturerne er lave og det bliver de højst sandsynligt ved med at være. Resten af ugen er der nemlig gode chancer for nattefrost.

Og det er godt nyt for børn og barnlige sjæle, der drømmer om sneengle og leg i julesneen.

Der er nemlig store chancer for, at man kan se frem til en hvid 1. december. Enkelte steder kan man endda være så heldig, at man kan rulle en snebold eller to.

Men om prognoserne spår hvid jul i år, er endnu ikke til at svare på.

»Vi er inde i en kold periode, men hvor længe den varer, det ved jeg ikke. Det kan ikke udelukkes, men vi plejer jo ikke at have hvid jul.«