Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du ser med god grund ikke frem til en rolig aften med familien. Tværtimod, der skal da ske noget, og spørgsmålet er kun, hvor meget sjov, du kan få familien med på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 0

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du har det som en fisk i vandet, når hverdagen er afvekslende. Men du har også behov for at slappe af, og det er der rig lejlighed til i dag, hvor et nyt år skal til at begynde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 0

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Det er ikke i dag, du skal bruge tanker og kræfter på at beskæftige dig med økonomi. Du kan derimod gå dybt følelsesmæssigt og psykisk og hente megen udbytte af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Det er din naturlighed og åbenhed, der er dit ansigt udadtil. Det kan godt virke overraskende på andre, som kan reagere kraftigt på dine mange pludselige indfald.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

I dag tænker du meget på dem, der ikke har de samme goder som dig. Men du må indse, at du ikke kan frelse hele verden og må derfor økonomisere med dine ressourcer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 0

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fiskene

Jomfruen

Det er ikke sjov og ballade, du er oplagt til i dag. Dagen har et vist alvorspræg over sig, og du fravælger samværet med vennerne for i stedet at meditere i fred og ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Du er pligtopfyldende, og aftaler skal overholdes. Du kommer derfor let op i det røde felt, når det ikke sker. Men der kan være tale om lovligt fravær, så tæl til ti.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du fortæller med begejstring, og du har et stort overskud. Din humor kan dog nogle gange kamme lidt over og blive lidt for grovkornet efter dine omgivelsers smag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du sætter måske forventningerne for højt i forbindelse med dit samvær med andre. Derfor kan du lige så godt slappe af og nyde livet i fulde drag. Det er en lettelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Du har udset denne aften til noget særligt sammen med din partner. Du har gennem længere tid planlagt en overraskelse, som du håber, partneren reagerer positivt på.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du har normalt behov for en dag uden udsving. Men nu har du mod på det usædvanlige og spændende, så det vanebetonede er gemt væk til fordel for de spontane indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Det falder dig naturligt at være høflig og gøre andre tilpas. Du vil helst ikke såre nogen, men det kan få den konsekvens, at omgivelserne kommer til at styre dit liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven