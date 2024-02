Alle de 13 unge danskere, der fredag var involveret en alvorlig trafikulykke i Thailand, befinder sig fortsat på hospitalet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail til B.T.

Derudover oplyses det, at medarbejdere fra den danske ambassade i Bangkok har været tilstede på hospitalet i Chiang Mai siden klokken 10 lokal tid.

»Ambassaden koordiner lokalt med både hospitalet, de lokale myndigheder samt rejsebureau og forsikringsselskaber,« lyder det.

»Alle 13 unge involverede er fortsat på hospitalet.«

Udenrigsministeriet oplyser videre, at man 'fortsat ikke kommentere på deres tilstand, da vi ikke udtaler os i personsager'.

Fredag lød det, at nogle af de unge, som havde pådraget sig lettere skader var blevet udskrevet, men de opholder sig altså fortsat på hospitalet.

Det var fredag, det kom frem, at de 13 unge danskere, der er mellem 19 og 24 år, havde været involveret i en frygtelig busulykke i det nordlige Thailand, hvor chaufføren endte med at miste livet.

Af endnu uvisse årsager endte bussen med at køre ud over en skrænt.

Til DR fortæller Karin Tranberg, der er direktør i SOS International Travel Care Division, som yder hjælp til de unge og deres pårørende, at nogle af de unge er alvorligt kvæstede og indlagt på en intensivafdeling.

»Der er nogle af de unge, som er meget, meget hårdt ramt. Det er fra mindre brud til indre blødninger og alvorlige brud,« siger hun.

Tidligere lørdag fortalte hun til Ritzau, at både et kriseteam og flere pårørende lørdag er ankommet til Thailand.

»Der er nogle, der forventes at blive udskrevet inden for de nærmeste dage. Men vi har også nogle, der er virkelig hårdt medtaget, så der kommer til at gå noget tid. Kriseteamet er landet og er gået i gang med at behandle,« forklarede Karin Tranberg.

Hun oplyste, at kriseholdet de kommende dage skal tage en akut krisesamtale med de unge og tale om, hvilke reaktioner de kan forvente, der kommer.

»Og så tager de også hånd om de pårørende, fordi de også er i chok, efter at de har fået opkaldet om, at deres unge har været udsat for sådan en traumatisk ulykke,« fortalte Karin Tranberg.

Årsagen til ulykken er endnu ikke er afklaret.