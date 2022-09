Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere oligark Mikhail Khodorkovskij har en plan.

Mikhail Khodorkovskij hævder, at en 'væbnet modstand' af russerne kan spille en rolle, selvom kritikere siger, at masseopposition er usandsynlig.

Den russiske forretningsmand er i eksil i Storbritannien, men han har opfordret russere, der stadig er inde i landet, til at iværksætte en bølge af 'sabotage' mod statsstrukturer med det formål at afspore Vladimir Putins krig i Ukraine og destabilisere hans regering, skriver The Guardian.

Khodorkovskij, der tilbragte et årti i fængsel mellem 2003 og 2013 og nu bor i London, sagde, at Putins invasion fuldstændig havde ændret dagsordenen for Ruslands politiske opposition.

Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka Vis mere Mikhail Khodorkovskij bor i dag i London. Foto: Bernd von Jutrczenka

»Vi er nødt til at forklare folk, hvad de kan gøre, overbevise dem om, at de bør gøre det, og også hjælpe folk, hvis de som følge heraf havner i en farlig situation,« sagde Khodorkovskij til The Guardian.

Khodorkovskij sagde, at potentielle handlinger burde afhænge af hver enkelt persons tolerance over for risiko og kunne spænde mellem alt fra at male antikrigsgraffiti i gaderne til at sabotere jernbaneleverancer i forbindelse med krigen eller afbrænde værnepligtskontorer.

»Men vi er meget klart imod terrormetoder, der skader ubevæbnede mennesker,« sagde han og kritiserede drabet på Darya Dugina, der var en fremtrædende journalist, som højlydt støttede invasionen af Ukraine og datter af den russiske, ultranationalistiske filosof Alexander Dugin, der ofte omtales som 'Putins hjerne'.

På et pressemøde efter drabet forklarede den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, at man vil slå hårdt ned:

»Jeg kan ikke bedømme, om det var en intimidering eller en måde at gøre regnskabet op. Jeg mener, at dette er en barbarisk forbrydelse, som aldrig kan tilgives.«