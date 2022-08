Lyt til artiklen

»Der vil være ingen nåde.«

Sådan lød den ildevarslende advarsel tirsdag fra den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

På et pressemøde langede han ud efter dem, der – ifølge ham – står bag den »barbariske forbrydelse«, som lørdag tog livet af en datter til en af Vladimir Putins allierede.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass og norske Dagbladet.

Hele sagen om den 29-årige Darja Dugina – der var en fremtrædende journalist, som højlydt støttede invasionen af Ukraine – har vakt opsigt, siden hun lørdag mistede livet som følge af en bilbombe.

Hun var på vej hjem fra et arrangement, som hun havde deltaget i sammen med sin far, den russiske, ultranationalistiske filosof Alexander Dugin, der ofte omtales som 'Putins hjerne', idet han menes at have haft en stærk intellektuel indflydelse på den russiske præsident, da eksplosionen skete.

Hendes liv stod ikke til at redde.

Siden har flere russiske myndigheder og russiske medier anklaget Ukraine for at stå bag.

Det har Ukraine dog afvist, mens man i stedet har indikeret, at det kan have været Rusland selv, der stod bag.

Tirsdag blev Darja Dugina begravet, og på et pressemøde forklarede den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, at man vil slå hårdt ned:

»Jeg kan ikke bedømme, om det var en intimidering eller en måde at gøre regnskabet op,« sagde ministeren om angrebet:

»Jeg mener, at dette er en barbarisk forbrydelse, som aldrig kan tilgives.«

Derefter kom han ind på de beskyldninger, som FSB – den russiske sikkerhedstjeneste – har fremsat:

At en bestemt navngivet ukrainsk kvinde skal have stået bag.

»Nu, som jeg forstår det, har FSB allerede fastslået fakta, som er ved at blive undersøgt,« hævdede Lavrov og tilføjede:

»Efterforskningen, håber jeg, vil blive afsluttet hurtigt, og baseret på resultaterne af denne undersøgelse kan der bestemt ikke være nogen nåde for bagmændene. Dem, der beordrede det, og gerningsmændene.«

Ukraine nægter al indblanding i angrebet.