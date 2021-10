En gruopvækkende sag, det har rystet USA, ser ud til snart at få en ende.

Sygeplejersken, William George Davis, er nemlig blevet dømt skyldig for at have begået fire mord i 2017 og 2018, skriver AP News.

De fire ofre havde alle været igennem hjerteoperationer, da de kort efter blev udsat for uforklarlige, men svære neurologiske skader og senere døde.

Ifølge anklageren var det Davis, der havde begået mordene ved at give luftindsprøjtninger i blodårerne omkring hjernen til de fire patienter, der var i narkose, kort efter hjerteoperationer.

Alle fire patienter fik nemlig svære hjerneskader og døde senere hen.

»Det viser sig, at et hospital er det bedste sted at gemme sig som seriemorder,« har advokat Jacob Putnam sagt under retssagen.

En amerikansk professor i medicin, Dr. William Yarborough, der har vidnet i sagen, forklarer, at billeder fra scanninger af hjernerne viste, at der var luft i blodårerne omkring hjernen. Noget, som han aldrig havde oplevet før i sit virke.

Det blev også et afgørende bevis i sagen.

Samme professor udelukkede nemlig på samme tid, at der kunne være tale om blodtryksrelaterede problemer eller lignende, som var skyld i dødsfaldene.

Davis' forsvarsadvokat Phillip Haynes forklarede i retten, at beviserne ikke var stærke nok, at hospitalet i forvejen havde problemer og at Davis blev behandlet som en syndebuk, som kun fik skylden, fordi han var til stede, da dødsfaldene skete.

Hertil forklarede anklageren, at hospitalet ikke har ændret praksis i mange år, og at de ikke har oplevet lignende sager siden Davis forlod sin stilling på hospitalet.

Men Davis er nu dømt skyldig for mordene, og nu venter enten dødsstraf eller livstid i fængsel.