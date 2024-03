Med en kniv i hånden efterlod han et blodigt spor, der ledte fra hus til hus til hus.

I et af husenes kælder fandt han tre teenagepiger, der var krøbet sammen i et hjørne – og en af dem endte med at miste livet, mens hun forsøgte at skærme de andre.

Den skræmmende og tragiske sag udspillede sig onsdag eftermiddag i den amerikanske by Rockford i delstaten Illinois.

I alt fire personer endte med at miste livet under det brutale angreb, som en 22-årig mand mistænkes for at stå bag.

Nu har myndighederne offentliggjort flere detaljer om de uhyggelige minutter, hvor angrebet stod på. Det skriver blandt andet CBS News og NBC News.

Under en afhøring af politiet har den formodede gerningsmand – Christian Soto på 22 år, som skal have indrømmet at stå bag – fortalt, at han den eftermiddag var hjemme hos sin et år ældre ven, Jacob Schupbach, som boede med sin mor, Ramona Schupbach.

På et tidspunkt skal Soto ifølge egen forklaring have taget marihuana, som han mener må have været »krydret med et ukendt narkotisk stof«. Og det skal angiveligt være det, der fik ham til at gå bersærk i området.

Først skal han have hentet en kniv fra husets køkken, hvorefter han stak både vennen og vennens mor ihjel.

Den anholdte i sagen, Christian Soto, er anklaget for fire drab og flere drabsforsøg. Foto: Winnebago County Sheriff’s Office / AP Vis mere Den anholdte i sagen, Christian Soto, er anklaget for fire drab og flere drabsforsøg. Foto: Winnebago County Sheriff’s Office / AP

»Soto har fortalt, at han blev paranoid efter have taget stofferne. Han sagde, at han hentede en kniv i køkkenet i Jacobs hus og derefter stak Jacob og Ramona ihjel,« fortalte statsanklageren i Winnebago County, J. Hanley, på et pressemøde torsdag.

Derefter skal han ifølge vidner være flygtet fra stedet i en bil.

Kort efter skal han være stødt ind i et postbud – Jay Larson på 49 år – som var i gang med at dele breve ud i området. Han blev stukket gentagne gange foran et hus, før Soto ifølge sigtelsen satte sig ind i bilen igen og kørte hen over den sårede mand.

Postbuddet omkom senere af sine skader, efter han var blevet indlagt på hospitalet.

Ikke længe efter skal den samme gerningsmand være brudt ind i et hus på Cleveland Avenue, skriver The Independent.

Der havde tre teenagepiger sammen været i gang med at fejre 'spring break' ved at overnatte sammen og se en film i kælderen.

Den ene af pigerne var den 15-årige Jenna Newcomb, mens de to andre henholdsvis var hendes søster og en veninde.

Da Soto trængte ind i huset via en bagdør, befandt søsteren sig ifølge CBS News i køkkenet for at finde noget at spise.

Efter at være kommet ind i huset, skal den unge mand – der var dækket af blod – have fundet et af Jennas softballbats. Og det tog han med sig.

Da søsteren fik øje på ham, løb hun ned i kælderen for at advare de to andre.

Soto fulgte efter.

»Pigerne løb hen til hjørnet af soveværelset. Han begyndte at svinge battet og ramte alle de kvindelige ofre,« fortalte anklageren J. Hanley ifølge NBC News på pressemødet.

»Jennas mor ønsker, at lokalsamfundet skal vide, at Jenna døde, da hun reddede sin søster og sin veninde og beskyttede dem mod yderligere skade,« fortalte Rockfords borgmester, Tom McNamara, på samme pressemøde.

Jenna mistede på et tidspunkt bevidstheden under angrebene – og hun vågnede aldrig igen.

Pludseligt valgte den formodede gerningsmand at stoppe sit angreb, hvorefter han til pigerne ifølge CBS News skal have sagt, at han ville hente en pistol.

Da han gik ovenpå og forlod stedet, ringede Jennas ven til politiet og løb ud af huset, hvor hun fandt flere betjente, som allerede var i området, hvor de arbejdede i forbindelse med sagens tidligere angreb.

Jennas søster og veninden fik både pådraget sig flænger og blå mærker, og søsteren er også blevet behandlet for et brud. Men begge overlevede.

Før politiet nåede at fange den mistænkte gerningsmand, brød Soto angiveligt også ind i et andet hjem beliggende på Cleveland Avenue.

Der var en kvinde i gang med at åbne sin dør for at lukke sin hund ud, da en mand trængte ind og stak hende i ansigtet, før han også angreb hendes to børn.

Alle tre overlevede, men havde brug for behandling på hospitalet, skriver The Independent.

Derefter skal Soto – ifølge sigtelsen – være løbet hen til et andet hjem i nærheden, hvor han skal have angrebet en kvinde, som forsøgte at flygte ud på gaden.

Den mistænkte fulgte efter hende og stak hende flere gange, før en tilfældig forbipasserende bilist stoppede op og forsøgte at gribe ind.

Han blev også stukket, før Soto skal have forsøgt at tage mandens bil.

Før han nåede så langt, ankom betjente til stedet og anholdt ham.

I alt mistede fire personer livet under det voldsomme angreb, mens sagens øvrige ofre overlevede.

Christian Soto er nu anklaget for fire drab og flere mordforsøg.

Det næste retsmøde i sagen forventes at finde sted 2. april. Imens efterforskes sagens omstændigheder fortsat.