Ødelæggende oversvømmelser i Tyskland. Flere hundrede tusinde evakueret i Kina på grund af massive vandmasser, ukontrollerbare skovbrande i USA.

Og nu er den også gal i Grækenland.

Her er der lige nu massive skovbrande i byerne Spathovouni og Kalenzi tæt på Korinth, der ligger sydvest for Athen.

Og det er voldsomme billeder fra stedet.

En helikoptor super vand op fra havet, for at sprøjte det ud over skovbranden. Foto: VASSILIS PSOMAS Vis mere En helikoptor super vand op fra havet, for at sprøjte det ud over skovbranden. Foto: VASSILIS PSOMAS

Her ses det, hvordan brandmænd både til lands og i luften forsøger at bekæmpe flammerne.

En helikopter, der suger vand op fra havet og sprøjter det ud over skoven, er blandet andet taget i brug. Flyvemaskiner med vandtanke flyver ligeledes over flammerne.

De ildrøde flammer er meget høje, og den tætte røg har spredt sig til et stort område.

Grækerne er dog vant til skovbrande, da der bliver utrolig varmt og tørt om sommeren.