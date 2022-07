Lyt til artiklen

En rutineundersøgelse i en af Thailands lufthavne medførte, at to kvinder blev anholdt – og de eksotiske dyr blev konfiskeret.

De to kvinder havde medbragt 109 levende dyr i deres bagage, som de forsøgte at smugle ud.

Kvinderne forsøgte at gå ombord på et Thai Airways-fly fra Bangkoks Suvarnabhumi Lufthavn mod Indien. Men så langt kom kvinderne aldrig.

De blev tilbageholdt og de 109 dyr – som blandt andet talte slanger og skildpadder – kom i sikkerhed. Det skriver Sky News.

En spand fyldt med små skildpadder. Foto: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Vis mere En spand fyldt med små skildpadder. Foto: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

Kvinderne medbragte 35 skildpadder, 50 kamæleoner, 20 slanger, to hvide pindsvin og to bæltedyr – alle sammen i levende live.

Begge kvinder blev anholdt og sigtet for overtrædelse af Thailands lov om bevarelse og beskyttelse af vilde dyr, toldloven og loven om dyreepidemi.

Og hændelsen i lufthavnen er ikke et enkeltstående tilfælde. Tværtimod.

Ifølge Traffic, der er en organisation, der overvåger handel med vilde dyr, er hændelser som denne et alvorligt og voksende problem.

»Det er den fjerdestørste illegale handel på verdensplan efter våben, narkotika, menneskesmugling.«

Et bæltedyr kigger forundret op. Foto: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Vis mere Et bæltedyr kigger forundret op. Foto: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

»Smugling af dyr forbinder ofte andre former for alvorlig kriminalitet såsom bedrageri, hvidvaskning og korruption,« advarede Traffic om i en rapport fra marts 2022.

De eksotiske dyr, der bliver smuglet ud, bliver brugt til mad, traditionel medicin, artefakter, mode og eksotiske kæledyr.

Ifølge Traffics blev der mellem 2011 og 2020 forsøgt smuglet mere end 70.000 vilde dyr – inklusive deres kropsdele eller derivater – ud af indiske lufthavne.

Og lige præcis den lufthavn, kvinderne forsøgte at rejse til, har det højeste antal af beslaglæggelser af eksotiske dyr i landet.