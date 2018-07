Hvis vi skal redde korelrevene, som i stor stil er ved at uddø, så skal de rotter slås ihjel, som har slået sig ned på ubeboede øer i troperne.

Det er den seneste opskrift fra videnskabsfolkene, der studerer revene ud for de tropiske øer. De har opdaget, at rotterne udgør en direkte trussel mod økosystemet.

Et hold videnskabsfolk, der arbejder på Chagosøerne i det Indiske Ocean har fundet ud af, at rotterne på øerne er et kæmpe problem for koralrevene. Der skriver bbc.

Rotterne holder nemlig bestanden af søfugle nede, og det får deres afføring til at falde dramatisk. Den guano er ellers en naturlig gødning for revet.

Nu anbefaler videnskabsfolkene, at rotterne simpelthen bliver udryddet fra alle de øer.

Chagosøerne har været et slags laboratorium for at se på netop dette problem. De er alle ubeboede, men nogle af øerne er blevet besat af invasive rotter. De kommer fra skibe eller skibsvrag.

Og så er der de rottefrie øer.

»Øerne uden rotter er fulde af fugle, de larmer, himmelen er fuld af dem, og de lugter - fordi den guano de efterlader på øen, er meget stærk,« siger proffessor Nick Graham fra universitetet i Lancaster.

»Hvis du går i land på en ø med rotter, er der næste ingen søfugle.«

På de rottefrie øer drager fuglene hundreder af kilometer ud på havet, og når de kommer tilbage, så deponerer de de rige næringsstoffer fra fiskene, som de har spist. Disse næringsstoffer flyder ud på koralrevene.

Men koralrev udgør mindre en 0,1% af verdenshavenes areal, og så er de hjem for godt en tredjedel af havenes biodiversitet.