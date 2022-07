Lyt til artiklen

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ser ud til at kunne fejre en lille sejr denne weekend, efter endnu en by i det østlige Ukraine tilsyneladende er tæt på at falde til russiske styrker.

I sidste uge faldt byen Severodonetsk efter flere ugers intense kampe, og nu tyder meget på, at søsterbyen til Severodonets, Lysychansk, er tæt på at komme under russisk kontrol.

Det bringer Putin meget tæt på at få opfyldt et af de mål, han satte før invasionens start.

Falder Lysychansk, er russiske styrker nemlig stort set i kontrol med hele Luhansk Oblast – én af de regioner, som Putin meldte ud, han ville ‘befri’, da han indledte invasionen af Ukraine.

Lørdag meldte russusk-sindede separatister ud, at de havde fået kontrol med Lysychansk, men at byen endnu ikke er 'totalt befriet’.

Det benægtede ukrainerne, som melder, at der fortsat foregår kampe om byen, skriver BBC.

Lørdag aften florerede der flere billleder og videoer af russiske styrker, som bevægede sig frit rundt i centrum af Lysychansk – blandt andet på forsvars-bloggeren Rob Lee’s Twitter-profil.

Ifølge den daglige opdatering fra The Institute of the Study og War tyder meget på, at Ukraines væbnede styrker er på vej ud af Lysychansk.

»Ukrainske styrker er højst sandsynligt igang med en overlagt tilbagetrækning fra Lysychansk, hvilket resulterede i, at russiske styrker indtog byen 2. juli. Geolokaliserede billeder viser russiske styrker, som roligt går rundt i nordlige og sydøstlige dele af byen, og det indikerer, at der er få eller ingen ukrainske styrker tilbage,« skriver ISW.

I opdateringen noterer ISW sig også, at det ukrainske indenrigsministerium har meldt ud, at der er en ‘høj sandsynlighed for’, at Lysychansk falder til russiske styrker.

Meldinger fra Ukraines nationalgarde om, at russerne ikke har omringet Lysychansk, betegnes som værende ‘forkerte’ af ISW.

Ifølge BBC’s korrespondent for forsvar og sikkerhed, Jonathan Marcus, er det en sejr for Rusland, men det er ikke en afgørende en af slagsen.

»Det er vigtigt, men det er måske ikke så vigtigt for den strategiske situation for det område, de kæmper om. Det er mere fordi, det har udviklet sig til en nedslidningskamp mellem to styrker, som er tæt på at være udmattede. Begge sider bruger nu styrker af mindre kvalitet i form af reservister, og de har brugt enormt store mængder af deres ammunition,« siger Jonathan Marcus til BBC Global News Podcast:

»Det er klart et tilbageskridt for Ukraine nu og her. Men mange analytikere føler, at selvom Ukraine taber territorium i østen lige nu, så kan Ukraine på længere sigt komme i en situation, hvor de kan stå med en fordel på grund af de våben, de får leveret fra Vesten.«