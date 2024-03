Søndag blev der skrevet historie på direkte fjernsyn i Polen.

På den statsejede kanal TVP havde værten inviteret to lgbt+-aktivister i studiet.

Men før interviewet gik i gang, kom værten, Wojciech Szelag, med en enetale, beretter flere internationale medier, blandt andet The Guardian.

»Før vi starter samtalen, bliver jeg nødt til at sige noget. I mange år i Polen er der blevet brugt skamfulde ord om mange mennesker, simpelthen fordi de selv vil bestemme, hvem de er, og hvem de elsker. Lgbt+-mennesker er ikke en ideologi, men mennesker. De har navne, ansigter, familie og venner,« sagde værten, inden han afsluttede med ordene:

»Det er her, jeg siger undskyld.«

Årsagen bag, finder man i det statsejede medies ageren de sidste otte år, hvor det daværende regeringsparti PiS flere gange blæste til kamp mod lgbt+ -personer, der blev beskrevet som udtryk for en ideologi, der var til fare for kernefamilien.

Ifølge kritikere var statsmediet et direkte talerør for regeringens politik.

Under PiS blev der blandt andet indført »lgbt-frie« zoner i flere polske byer for at værne om »klassiske familieværdier.«

Zonerne kæmpede aktivisten Bart Staszewski indædt imod, og han var en af de to gæster, der var inviteret i studiet søndag. Han delte siden klippet på sin X-profil.

»For nogle mennesker betyder det her ingenting, men for mig betyder det en del. Efter otte år, hvor jeg følte mig usynlig. Følte mig som en andenrangsborger. Både Maja (den anden aktivist, red.) og jeg var ret forbløffede. Det var et rørende øjeblik,« sagde han efterfølgende.

TVP fik en overhaling efter Donald Tusk sidste år vandt valget i Polen. Den daværende ledelse af tv-stationen blev fyret, og parlamentet vedtog et forslag, der skulle sikre »pålidelige og uvildige offentlige medier.«

Beslutningen blev mødt med en del kritik, og Tusk blev beskyldt for at have gjort præcis det samme, som den tidligere regering gjorde: Indsat en ledelse af journalister, der deler hans holdninger.