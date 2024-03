En 37-årig irsk kvinde er blevet tiltalt for at have dræbt sin kun seksårige søn.

Det skriver medier som BBC og Sky News.

Moren er i tirsdag aften blevet fremstillet ved retten i byen Waterford, hvorfra hun også kommer.

Det skete, efter at den hendes seksårige barn lige efter midnat mellem torsdag og fredag i sidste uge blev fundet livløs i en bil i den nærliggende kystby Dunmore East.

Trods adskillige genoplivningsforsøg lykkedes det ikke at få bragt ham tilbage til livet, og han blev erklæret død lige omkring kl. 02.

The Irsh Times har tidligere skrevet, at politiet arbejder ud fra en teori om, at han blev kvalt.

Moren er indtil videre fængslet indtil tirsdag i næste uge, og han skal også gennem en psykiatrisk undersøgelse.

Den seksårige dreng bliver begravet onsdag.