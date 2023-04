Lyt til artiklen

Manden bag en massiv lækage af amerikanske efterretningshemmeligheder er en ung, racistisk våbenentusiast, som arbejder på en militærbase.

Det fortæller i hvert fald et af medlemmerne på det onlineforum, hvor dokumenterne i første omgang dukkede op, til The Washington Post.

Avisen har talt med et yngre medlem af det lukkede debatforum på tjenesten Discord, som fortæller, hvordan brugeren, der gik under navnet 'OG', i månedsvis postede flere end 100 opslag, som tilsyneladende indeholdt ordrette transskriptioner af hemmelige efterretningsdokumenter.

'OG' indikerede angivelig, at han havde bragt dokumenterne med hjem fra sit job på en militærbase, som det yngre medlem ikke ønsker at sætte navn på over for avisen.

Mens der i første omgang var tale om transskriptioner, gik 'OG' senere skridtet videre og postede hundredvis af fotos af dokumenter, som i de seneste dage er blevet genstand for international opmærksomhed.

De indeholder tilsyneladende oplysninger, som amerikanske efterretningstjenester har indsamlet på allierede og fjender, og de giver øjensynligt et indblik i de overvejelser og vurderinger, som amerikanske efterretningsanalytikere derefter har foretaget.

Det drejer sig eksempelvis om oplysninger omkring både Ruslands og Ukraines udfordringer i den igangværende krig.

Det yngre medlem, som fortsat er under 18 år, siger, at han kender til personens identitet, og at 'OG' er angivelig i første halvdel af 20erne.

»Han er fit. Han er stærk. Han er bevæbnet. Han er trænet. Mere eller mindre alt, hvad man kan forvente ud af en skør film,« lyder beskrivelsen af 'OG'.

Og i en video, som The Washington Post har set, optræder en mand, som medlemmet siger er 'OG', på en skydebane, hvor han råber racistiske og antisemitiske fornærmelser ind i kameraet, inden han affyrer en stor riffel.

I en periode i begyndelsen af året begyndte adskillige fotos fra 'OG' at blive spredt på andre Discord-servere og sidenhen videre til Twitter.

Siden er 'OG' forsvundet, mens FBI har iværksat en større menneskejagt. Det amerikanske forsvarsministerium har sideløbende iværksat en undersøgelse, og i Washington kæmper man for at begrænse skader på forhold til en stribe allierede, som er berørt af afsløringerne.

Endnu har hverken politi eller efterretningstjenester dog taget kontakt til det unge medlem af gruppen, hævder han.

Den unge mand ønsker ikke at udlevere 'OG's identitet eller opholdssted, indtil vedkommende er i myndighedernes varetægt. Heller ikke selv om han forventer at blive truet med selv at blive straffet med fængsel.

»Han var min bedste ven,« forklarer det unge medlem af gruppen over for avisen.