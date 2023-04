Lyt til artiklen

Joe Biden og den amerikanske regering har haft travlt, siden en stor bunke tophemmelige dokumenter fra Pentagon pludselig dukkede op på sociale medier.

Blandt de sensitive informationer, der ikke skulle se offentlighedens lys, er der blandt andet detaljer om, hvordan USA spionerer mod sine venner og fjender.

Og så er der USAs estimater over, hvor mange døde og sårede, der har været under krigen.

At de netop kommer fra USA, gør kun historien større.

»USAs efterretninger er som regel blandt verdens bedste. Det har været svært altid at vide, hvad der er op og ned på de tabstal, der er leveret, så det er yderst interessant at se de tabstal, der nu er blevet lækket. Det er voldsomme tal,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Ifølge et af de lækkede dokumenter anslås Rusland at have mistet mellem 189.500 og 223.000 soldater på slagmarken, hvor 35.500-43.000 har mistet livet, og 154.000-180.000 er blevet såret nok til ikke at kunne fortsætte i kamp.

Og det er dobbelt så mange som Ukraine har mistet, lyder amerikanernes skøn, hvis man skal tro det. Det kan ikke udelukkes, at nogen har sænket eller hævet tallene, før eller efter lækken.

Ukraine har mistet mellem 124.500 og 131.000 soldater på slagmarken, hvor 15.500-17.500 anslås at have mistet livet, mens 109.000-113.500 soldater er blevet såret og ikke har kunnet fortsætte i kamp.

Det skriver The New York Times og flere andre amerikanske medier, der understreger, at det er uklart, hvornår tallene er hentet. Mange af dokumenterne er dog fra slutningen af februar og begyndelsen af marts.

Men tabstallene er langt fra det eneste i den store læk, der vækker opsigt.

De tophemmelige dokumenter viser også, hvor meget USA har penetreret Ruslands forsvarsministerium og Wagner-gruppen, og hvordan USA ved meget om, hvad de russiske efterretningsgrupper foretager sig.

Og så viser de, hvordan USA også spionerer på sine allierede, herunder Sydkorea, Israel og Ukraine og Zelenskyj selv.

»Det står jo klart, at man har kigget steder, man ikke burde,« siger Jakob Illeborg og forklarer, at det især indtil videre har vist sig problematisk i Sydkorea, der ikke vil levere våben til krigsførende nationer. Det fremgår nemlig i lækken, hvordan landets ledelse har undersøgt, hvordan man kunne hjælpe Ukraine med våben ved at bruge andre lande som mellemmænd.«

»Det er ikke fedt for USA eller Sydkorea. At USA spionerer mod Ukraine og Zelenskyj er ikke fedt, men forståeligt nok. Det har længe været kendt, at der har været interne problemer omkring ledelsen i Ukraine i mange år, men vi ved, at Ukraine har holdt militære oplysninger tilbage for USA af frygt for læk. Og så sker det her.«

Blandt de lækkede dokumenter er informationer, som Rusland kan bruge i krigen.

»Det kan føre til, at Ukraine må ændre på planerne, fordi de føler, Rusland har kigget med i kortene,« siger Jakob Illeborg.

Og så kan store dele af lækken være med til at så splid mellem landene, der er sammen om at støtte Ukraine. I flere amerikanske medier kan man allerede læse, hvordan allierede er frustrerede og knokler for at inddæmme skaderne.

»Og det er et vigtigt våben for Rusland at forsøge at så splid eller puste til det i diplomatkrigen, der nogle gange er næsten lige så vigtig som den reelle krig.

Det er uvist, hvem der står bag lækken.