Vinterferien er for mange lig med skiferie.

Men det milde og varme vejr har flere steder skabt udfordringer for skisportsstederne rundt omkring – og flere pister har helt måttet lukke ned.

Det skriver TV 2.

Det er blandt andet i Italien og Schweiz, at mangel på sne har ført til lukning af skisportssteder, mens der også er problemer visse steder i Østrig, lyder det.

Et af de steder, der har måttet lukke for pisterne, er italienske Monte Terminillo.

»Det er sommerlige temperaturer, og det virker som juni, så der er ingen sne. Du kan ikke engang lave kunstig sne med de temperaturer,« fortæller beboeren Lola De Sanctis til TV 2.

Andre steder betyder det, at man skal højere op i bjergene for at finde frostgrader og mere sne.

Det er ifølge Euronews særligt de lavere beliggende skisportssteder, der er hårdt ramt.

Derudover oplyser mediet, at problemet kun er blevet værre, efterhånden som klimaet er blevet varmere. Siden 1960erne har der ifølge vejrtjenesten Météo France været fem færre snedage hvert årti i de franske alper, lyder det.

Det er dog ikke kun i Europa, at der er problemer med snemangel på pisterne i år.

Det canadiske medie CBC skriver, at lokale bjerge i delstaten British Columbia har 60 procent mindre sne end normalt.

Derfor har de 'ekstremt lave snemængder' gjort det nødvendigt at tænke kreativt på skibakkerne – blandt andet med kunstig sne.

Også skisportsstedet Teton Pass Ski Area i den amerikanske delstat Montana har meddelt, at de indstiller driften for resten af vinteren 2023-2024.

Årsagen skal her blandt andet også findes i lavt snefald, skriver mediet Powder.