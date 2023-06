Den berygtede russiske lejehær Wagner-gruppen vil ikke underskrive en kontrakt med Ruslands forsvarsminister.

Sådan lyder det fra gruppens leder, Jevgenij Prigozjin – også kendt som 'Putins kok' – i en erklæring på beskedtjenesten Telegram søndag eftermiddag.

Årsagen til dette er, at Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, angiveligt har fremsat et krav om, at alle frivillige i Den Russiske Føderation skal underskrive en kontrakt med det russiske forsvar inden 1. juli.

Et krav, der også skal gælde for private militære grupper, som Wagner-gruppen hører under.

Men ifølge nyhedsbureauet Reuters er det ikke faldet i god jord hos Wagner-gruppens leder, der af flere gange har kritiseret den russiske militære ledelse blandt andet på grund af manglende leveringer af ammunition.

Den omstridte lejesoldatgruppe har udkæmpet hårde kampe omkring Bakhmut i Ukraine, og står ifølge Der Spiegel bag massakren i byen Butja.