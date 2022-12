Lyt til artiklen

De tidligere kriminelle fængselsfanger, som Vladimir Putin de seneste måneder har sendt til fronten i Ukraine, flygter igen.

I det hele taget lader det til, at projektet med at rekruttere fanger til krigen er ved at ende som en fiasko.

Og en farlig en af slagsen.

Ifølge mediet Daily Beast har den militære ledelse i Rusland nemlig mistet kontrollen over de tidligere indsatte.

På papiret lignede det ellers en win-win-situation.

I hvert fald set med Putins øjne.

Med et snuptag fik den russiske præsident løst sit akutte problem med at skaffe mandskab til fronten:

Han fik soldater, der ikke skyer nogen midler for at nå målet, og de indsatte fik kontant afregning og en genvej til friheden.

While many experts saw the prison-recruitment scheme as a convenient way to bolster Russia’s fledgling troops using men deemed easily disposable, it seems many of the inmates are themselves finally coming around to that realization.https://t.co/zKxQktAvPd — The Daily Beast (@thedailybeast) December 8, 2022

Nyheden om, at den berygtede lejehær Wagner-gruppen var begyndt at rekruttere soldater i de russiske fængsler, vakte bestyrtelse og frygt, da den slap ud i sommer.

Wagner-gruppens magtfulde leder Jevgenij Prigozjin – bedre kendt under øgenavnet 'Putins kok' – besøgte fængslerne og lokkede de indsatte med rare rubler og en lynbenådning, hvis de tog til fronten for at kæmpe mod ukrainerne.

Prigozhin gik målrettet efter mordere og røvere; folk, der ikke var bange for at bruge vold.

Og frygten for, hvad de dømte ville være i stand til som lejesoldater, begyndte at brede sig. Især fordi Wagner-gruppen ifølge det tyske medie Der Spiegel stod bag massakren i byen Butja.

Daily Beast skriver, at cirka 20 bevæbnede fanger de seneste dage er flygtet fra fronten i det besatte Donetsk. Den russiske hær indledte en jagt på de deserterede, og tre af de flygtede meldes dræbt i den efterfølgende eftersøgning.

En anden historie fra fronten går på en formodet russisk desertør, der åbnede ild og sårede to politibetjente.

Den flygtende var angiveligt en fængselsfange, som var blevet rekrutteret til krigen.

Dertil kommer historien om Wagner-afhopperen Jevgenij Nuzhin, som i sidste måned blev henrettet ved at få kraniet smadret med en forhammer.

Og skal man tro meldingerne fra andre russiske fanger ved fronten, har der været andre henrettelser af lejesoldater, der forsøger at flygte fra krigens rædsler.

Der skulle også være eksempler på russiske soldater, der bliver taget til fange af ukrainerne, som efter sigende tigger om ikke at bliver udleveret til Rusland af frygt for at lide samme skæbne som Nuzhin.

Eksperter frygter ifølge Daily Beast, at fængselsrekrutterne kan vise sig at være en 'katastrofe' for den almindelige russer.

Den ukrainske militærekspert Alexander Kovalenko siger til det uafhængige russiske medie iStories, at de kan få uoverskuelige konsekvenser i det russiske samfund, når de tidligere fanger, der har gjort krigstjeneste, vender hjem fra fronten.

»De vil ikke kun vende tilbage med en bagage af forbrydelser begået i Rusland og Ukraine, men også med posttraumatisk stress, som ingen psykologer vil behandle,« siger han.