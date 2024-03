En femårig dreng har mistet livet, efter han søndag røg igennem isen på en sø i det centrale Sverige.

»Det er tragisk. Alle pårørende er underrettet, siger Mats Öhman, der er pressemedarbejder for det lokale politi, til avisen Borlänge Tidning.

Drengen var på søen med sin far, da tragedien indtraf.

Ifølge Borlänge Tidning var det kun drengen, som røg igennem isen.

Den femårige dreng blev hjulpet op af vandet, hvorefter han blev hastet til det nærmeste hospital med en ambulance.

Drengen røg igennem isen på Tjärnasjön, som er beliggende i Dalarna-amtet.

Amtet meldte søndag eftermiddag ud, at drengen var alvorlig kvæstet.

Drengen blev ifølge Borlänge Tidning flyttet til pleje uden for amtet. Torsdag kom politiet med den tragiske melding om, at den femårige drengs liv ikke stod til at redde.