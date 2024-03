Siden forrige mandag har en gruppe russiske minearbejdere været indespærret i en guldmine, efter der skete et jordskred.

Nu kommer beredskabet med en dyster melding.

Det ser nemlig ud til, at grundvandet er ved helt at oversvømme den del, hvor de sidder fanget.

Det skriver Reuters, som blandt andet citerer det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Det var den 19. marts, at i alt 13 russiske minearbejdere blev fanget inde i Pioneer-minen, som er en af de største guldminer i Rusland.

Indespærringen skete som følge af et jordskred, der påvirkede en del af mineskakten.

»Mineudgravningen, der blev afskåret ved kollapset af jorden, er næsten helt oversvømmet med vand,« siger en repræsentant for beredskabstjenesten nu til Ria Novosti om situationen.

Både vand og sten fortsætter med at strømme ind i minen, lyder det.

Det har ikke været muligt at opnå kontakt med de 13 arbejdere, siden jordskreddet fandt sted – og det vides af den grund ikke, om de er i live eller ej.

Minen ligger i Zeysk-distriktet i Amur-regionen, som ligger omkring 5.300 kilometer fra Moskva.

Ifølge det russiske nyhedsbureau blev den administrerende direktør for minen tidligere på ugen tilbageholdt og sigtet for at have overtrådt sikkerhedskravene.