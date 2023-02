Lyt til artiklen

Ukraines nabo, Moldova, anklager Rusland for at forsøge sig med militært kup i landet – og den mistanke er måske ikke helt ubegrundet.

Det vurderer lektor ved Forsvarsakadamiet Peter Viggo Jacobsen, der, selvom han ikke har »set indikationer« på et kup, bider mærke i den strategiske fordel, som Rusland ville have i at »få styr på Moldova«.

»Det er klart: Hvis du kigger på et kort og ser, hvor Moldova ligger, og du ved, Rusland har styrker i nærheden, og du ved, at Moldovas regering gerne vil ind i EU – så giver det god mening, at Putin skulle forsøge at få magten til at tippe over. Det giver rigtig god mening,« siger han til B.T.

Og det er netop et russisk forsøg på magtovertagelse, nye anklager fra Moldovas præsident, Maia Sandu, går på.

Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen. Foto: Søren Bidstrup

Hun sagde mandag, at Rusland planlægge et kup i Moldova for at forhindre, at landet tilslutter sig EU.

»Kremls forsøg på at bringe volden til Moldova vil ikke virke,« lød det blandt andet på en pressekonference.

Det ledte senere til en reaktion fra Det Hvide Hus i USA, hvor John Kirby fra landets sikkerhedsråd kalder det »dybt bekymrende meldinger« og »som taget ud af Putins drejebog.«

Det sidste er Peter Viggo Jacobsen enig i:

»Putins krig mod Ukraine har hele tiden været drevet af et ønske om, at Ukraine ikke skal have en vestligsindet regering. Russerne har været trætte af, at Ukraine siden 2014 er begyndt at orientere sig mere mod Vesten,« siger han og gentager, at Moldova har vist interesse i at være med i EU.

Luftrummet over Moldova blev tirsdag lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Foto: INQUAM PHOTOS Vis mere Luftrummet over Moldova blev tirsdag lukket af sikkerhedsmæssige årsager. Foto: INQUAM PHOTOS

Og hvor Peter Viggo Jacobsen ikke vil spå om, hvorvidt Rusland evner at tage magten i Moldova, vil USAs sikkerhedsråd gerne:

»Vi sætter bestemt ikke spørgsmålstegn ved, at de er i stand til det, eller at russerne og Putin kunne finde på det,« lød det mandag fra talsperson John Kirby.

Peter Viggo fortæller, at Moldova gennem en længere periode har været delt i to: Nogen vil ikke være en del af Rusland, mens andre er mere russisksindede. Et militærkup kunne foregå ved, at sidstnævnte begynder en offensiv, siger han:

»Det kunne være ved, at Moldovas officerer prøver at tage magten og derefter allierer sig med russerne. Men det ved man ikke endnu«, siger Peter Viggo Jacobsen.

Moldova meldte tirsdag klokken 14 ud, at luftrummet over landet er lukket i en periode af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er ikke første gang, at Moldovas regering har udtrykt bekymring for Ruslands intentioner i landet, som var en del af det gamle Sovjetunionen.