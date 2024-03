Det var ifølge Trump sarkasme, da han antydede, at Barack Obama stadig er præsident i USA.

USA's tidligere præsident Donald Trump siger, at det har været med vilje, når han på det seneste har forvekslet personers navne.

Under en tale i januar blandede Trump Nikki Haley, der stiller op imod ham som Republikanernes præsidentkandidat, sammen med Nancy Pelosi, tidligere demokratisk formand for Repræsentanternes Hus.

Han har også hentydet til, at tidligere præsident Barack Obama fortsat bestrider præsidentposten.

- Da jeg bevidst sammenblandede navne, sagde de, at jeg ikke kunne adskille Pelosi og Nikki, siger Trump ved et vælgermøde i South Carolina onsdag dansk tid.

Han siger, at det var sarkasme og ikke en bommert, da han omtalte Obama som siddende præsident.

- Jeg er en god taler, siger Trump.

Alder og åndelige kompetencer er blevet et hovedtema i præsidentvalgkampen, efter at en rapport i sidste uge hentydede til, at USA's præsident, 81-årige Joe Biden, har problemer med hukommelsen.

Samtidig har Bidens allierede påpeget, når Trump har kludret i det mundtligt - blandt andet da han blandede Pelosi og Haley sammen.

Trump, der ligger i førerposition til at blive Republikanernes præsidentkandidat, kommer sandsynligvis til at skulle op imod Biden igen.

52-årige Haley har sagt, at der bør laves test af de åndelige kompetencer hos præsidentkandidater, der er over 75 år gamle - altså også både Trump og Biden.

De to er de ældste til at blive valgt som præsidenter i amerikansk historie.

Omkring 78 procent af respondenterne i en meningsmåling, der blev udgivet tirsdag, siger, at Biden er for gammel til at arbejde i regeringen. 71 procent af de demokratiske vælgere er enige i det udsagn.

Trump lider mindre under vælgernes skepsis omkring hans alder. 53 procent mener, at han er for gammel til regeringsarbejde.

Biden har for nylig forvekslet navnene på verdensledere. Heriblandt forvekslede han Frankrigs tidligere præsident François Mitterrand med den nuværende, Emmanuel Macron.

Mitterrand døde i 1996.

Særlig anklager Robert Hur siger i en rapport om Bidens håndtering af klassificerede dokumenter, der blev udgivet i sidste uge, at Biden er en "velmenende ældre mand med dårlig hukommelse".

Biden sagde som svar på det, at han har en fin hukommelse.

