Menukortene står på russisk, og det samme gør skiltene i supermarkederne.

Russerne strømmer til den thailandske ø Phuket og gør det i en grad, så det kan ses i gadebilledet.

Til stor glæde for de forretningsdrivende og ejendomsmarkedet.

Det skriver The Guardian og The Moscow Times.

Thailand har altid været en populær destination blandt russerne, men efter præsident Putins invasion af Ukraine i februar sidste år, er antallet af russere på øen nærmest eksploderet.

Ifølge Bloomberg, er antallet af russiske turister i Thailand steget med mere end 1000 procent det seneste år samtidig med, at europæiske destinationer er blevet lukket land for russiske statsborgere.

Men der er også russere, som vælger at slå sig permanent ned i landet. Det er typisk mere velstående russere, der ønsker at undgå at blive sendt i krig.

Mellem januar og juni ankom 791.574 russere ifølge turistmyndighederne til landet.

Mere end halvdelen af dem fløj direkte til Phuket, skriver Bloomberg.

Mediet skriver også, at cirka halvdelen af de 338 villaer, der blev solgt på Phuket i 2023, blev købt af russere.