For kun syv måneder siden kom USAs præsident, Joe Biden, med en sætning, der for alvor er vækket til live.

Dengang sagde han på et pressemøde, sammen med den tyske kansler, Olaf Scholz, at USA ville være klar til at lukke ned for Nord Stream 2, hvis Rusland invaderede Ukraine.

»Tro mig, vi vil være i stand til at gøre det,« slog Biden fast, viser en video fra pressemødet dengang.

Og nu er ordene mere aktuelle end nogensinde, efter Nord Stream-gasledningerne er blevet ramt af tre lækager.

Joe Biden og Olaf Scholz på pressemødet 7. februar.

På sociale medier spekulerer flere i, at USA står bag lækagerne.

Blandt andet den tidligere polske udenrigsminister, Radek Sikorski.

På Twitter skriver han »tak, USA« og antyder, at USA står bag de tre lækager – en lækage 24 kilometer sydøst for Bornholm og to lækager nordøst for øen.

Samtidig spekulerer Fox News-værten Tucker Carlson i, hvorvidt USA står bag eksplosionerne, som er registreret i samme tidsrum med lækagerne.

Lækagerne kan ses i vandet i Østersøen.

»At sprænge Nord Stream-rørledningerne i luften? Okay. Vi er gået ind i en ny fase. En, hvor USA er i direkte krig med den største atommagt i verden,« siger Tucker Carlson.

Militærforsker ved Forsvarsakademiet Kenneth Øhlenschlæger Buhl siger, at han godt kan se, at Bidens udtalelse ikke er den mest heldige set i kontekst af, hvad der lige er sket.

»Jeg forestiller mig, at det, han har ment, er, at USA ville lægge et stort diplomatisk pres på Tyskland for at få dem til at stoppe det. Men der kastede Olaf Scholz ret hurtigt håndklædet i ringen, så der ikke var behov for det,« siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Han ser ikke, at USA i dag skulle have interesser i at udføre sprængninger af Nord Stream 2.

»Jeg tror, at amerikanerne er kloge nok til at indse risikoen ved gennemføre sådan en operation. Især i forhold til, hvad man ville opnå, nu hvor Tyskland klart havde tilkendegivet, at Nord Stream 2 ikke ville blive til noget, fordi man ikke ville være afhængig af russisk gas.«

Danske myndigheder har vurderet, at lækagerne ikke skyldes uheld – men at der er tale om bevidste handlinger.

Hvem, der står bag, er endnu uvist.