Evo Morales vil vende hjem - jo før, jo bedre. Landets midlertidige præsident er illegitim, siger han

Bolivias nyligt afsatte præsident, Evo Morales, siger, at han er klar til at vende hjem og skabe ro i hjemlandet.

Udtalelsen kommer onsdag på et pressemøde i Mexico City, hvor han ankom til dagen inden.

- Hvis folket beder mig om det, er vi klar til at vende tilbage og skabe ro, siger Morales.

Han tilføjer, at han kun opholder sig midlertidigt i Mexico.

- Vi vender tilbage før eller siden. Jo før, jo bedre, for at skabe ro i Bolivia.

Mexico har givet den afsatte præsident politisk asyl. Morales gik søndag af som Bolivias præsident efter knap tre ugers store demonstrationer mod formodet valgsvindel.

Morales opfordrer til, at der indledes en "national dialog" for at løse krisen i Bolivia.

- Den eneste måde at afslutte denne krise er ved at sidde ned og forhandle og undgå at ødelægge landets økonomi undervejs, siger han.

Den afsatte præsident fastholder, at det omstridte genvalg af ham foregik efter reglerne, at han er offer for et "kup".

Han hævder ligeledes, at hans politiske modstandere er "racister", og at hans "store forbrydelse er at tilhøre det oprindelige folk".

Morales, der første gang blev valgt til præsidentposten i 2006, er Bolivias første præsident fra landets oprindelige folk.

Samtidig afviser han, at oppositionspolitiker og næstformand for Senatet, Jeanine Anez, er en legitim leder af landet. Udnævnelsen af hende er forfatningsstridigt, siger Morales.

Anez er tirsdag tiltrådt som midlertidig præsident for at udfylde det magttomrum, der er opstået efter Morales' afgang.

