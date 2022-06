Lyt til artiklen

Det bliver en kæmpe gul cykelfest, når Tour de France rammer Danmark inden længe.

Men det store cykelløb fører også konsekvenser for trafikken med sig.

Og i København har det blandt andet tvunget Region Hovedstaden ud i helt særlige tiltag for at sikre, at fødende og traumepatienter kan komme til Riget, da de kan risikere at sidde fast i trafikken. Det skriver TV 2 tirsdag.

Kun én vej ind til Rigshospitalet er nemlig ikke afspærret, når enkeltstarten i Københavns gader indleder Tour de France den 1. juli, og generelt forventes der at være gang i trafikken rundt om i de københavnske gader, som vil være fulde af tilskuere.

Derfor har Region Hovedstaden indkaldt fire ekstra ambulancer og en ambulancehelikopter som supplement til det nuværende beredskab, hvor politiet 1. juli blandt andet vil kunne eskortere dialysepatienter og fødende kvinder gennem en række beredsskabssluser langs ruten.

»Hvis Rigshospitalet skal have indbragt en fødende eller en anden patient, så kan vi afhente dem på deres adresse og herefter koordinere med politiet om, hvilken beredskabssluse vi skal køre til, så de kan eskortere os på tværs af ruten og hurtigere igennem,« siger vicedirektør i Akutberedskabet og Region Hovedstaden, Thomas Reimann, til TV 2.

Thomas Reimann fortæller videre, at helikopteren blandt andet kan bruges til at løfte patienter over Tour de France-ruten, hvis det ikke kan svare sig at køre udenom.

Tour de France starter i Danmark den 1. juli, og 2. juli kører Tour de France-feltet fra Roskilde og ender i Nyborg.

Det bringer feltet over Storebæltsbroen, og det forventes, at også den dag bliver et kæmpe kaos - det kan du læse B.T.s historie om lige HER.

Den 3. juli køres sidste Tour-etape i Danmark, når feltet kører fra Vejle til Sønderborg.