»Sådan en dag vil blive kaos.«

Sådan lyder ordene fra Svend Tøfting – Ingeniørforeningens (IDA) trafikekspert – om lørdag 2. juli, der tegner til at blive en af de vildeste, vanskeligste og mest udfordrende dage for dansk trafik nogensinde.

Netop den dag bevæger Tour de France-feltet sig fra Roskilde til Nyborg, mens Roskilde Festival synger på sidste vers, og DGI afholder landsstævne i Svendborg på en af årets største rejsedage.

Tilføj dertil det faktum, at Storebæltsbroen vil være lukket klokken 13-18 grundet verdens største cykelløb, og så opstår der en sprængfarlig trafikal cocktail, der kan udvikle sig til et mareridt for bilister.

Tour de France-løbsdirektøren Christian Prudhomme (i midten) står her med transportminister Trine Bramsen og erhvervsminister Simon Kollerup.

»Det her bliver nok den største udfordring, vi har set. Siden Storebæltsbroens åbning i 1998 vil det være den hårdest belastede dag for trafikafviklingen,« spår Svend Tøfting.

»Jeg kan ikke mindes noget, som er lige så voldsomt som det her.«

Ud over de mange arrangementer på en stor rejsedag er det især Storebæltsbroens nedlukning i begge retninger, der kan skabe problemer.

»Det er en ret voldsom nedlukning. Men omvendt er der tale om ferietrafik på sådan en lørdag. Der kan folk godt planlægge udenom, modsat hvis meget af det var trafik til og fra arbejde,« siger han.

»Men det er klart, at det vil give store gener for biltrafikken.«

Broen mellem Sjælland og Fyn lukker mellem klokken 13 og 18 på dagen.

Ifølge Sund & Bælt kunne man forvente godt 16.000 køretøjer i det tidsrum, baseret på trafikken tilsvarende lørdag de tidligere år.

Spørger man Svend Tøfting, kan den vilde cocktail skabe noget nær den vildeste trafikdag i Danmarks historie.

»Det kan det godt blive. I hvert fald en med de største udfordringer på vores vejnet. Man skal udsende en voldsom information omkring det her til trafikanter.«

Vejdirektoratet er en af de instanser, der står for at informere de mange brugere af vejnettet om de voldsomme ændringer 2. juli.

Her tilstår man også, at opgaven ikke er nem – selvom man føler sig »rustet til tænderne«.

»Vi kan ikke komme uden om, at det er en meget stor trafikal udfordring. Nok den største, vi har haft til dags dato. Vi har været i gang med at planlægge det rigtig længe og haft et bredt samarbejde med mange aktører,« forklarer områdechef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen, der forbereder sig på at se køer på vejene.

Undgå at rejse lørdag 2. juli, lyder opfordringen.

»Det her er en af de største rejseweekender i juli, og mange danskere vil være på vej til ferie eller nogle af de store festivaler. På den måde ligger det på et vanskeligt tidspunkt.«

En af de største udfordringer er at oplyse trafikanterne om forholdet på dagen, siger hun.

Opfordringen lyder, at man skal rejse enten fredag 1. juli eller søndag 3. juli – men helst undgå lørdagen.

»Lad være med at køre, hvis det er muligt, og undlad at køre over Storebælt om lørdagen, hvor vi lukker Storebælt i flere timer. Der vil være risiko for kødannelser.«

Fra broen vil bilister blive dirigeret væk til Slagelse Vest eller Nyborg Vest, og der vil være massiv trafikinfo med skilte omkring Køge om den spærrede bro, tavler samt oplysninger i radioen på P4 Trafik.

Presset på motorvejsnettet vil ifølge Charlotte Vithen også betyde, at der kan opstå kø ved eksempelvis Sjællands Odde for at komme med færgen til Jylland. Et sted, hvor der ikke er så meget kapacitet.

Samtidig vil togene køre med længere togsæt i perioden. Broen er nemlig ikke lukket for togtrafikken – kun for personkøretøjer.

»Vi tror fuldt og fast på, at jo mere folk ved, jo mindre kaos bliver det. Vores tilgang er, at det nok skal blive en god dag,« siger Ida Bigum, som er direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark, der arrangerer den danske Tour-start.

»I forhold til vores planlægning af ruten ved jeg ikke, om der er tale om et større logistisk arbejde end på de andre etaper, men i forhold til den generelle offentlighed herhjemme er den helt central, fordi det vil påvirke den brede adfærd,« siger hun i forhold til, at dagen vil påvirke mange danskere – også folk, der ikke har interesse i løbet.

Hun påpeger også, at man har været i konkret dialog med mange større sommerhusudlejere om at flytte skiftedagen fra lørdag til søndag – netop så man undgå for meget rejsetrafik lørdag 2. juli.

Tour de France lægger vejen forbi Danmark 1.-3. juli.

De øvrige etaper køres i København og fra Vejle til Sønderborg.