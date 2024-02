Tennissporten er ofte en ensom omgang.

Men for et af dansk tennissports største navne er det alligevel slet ikke aktuelt at finde sig en kæreste.

Det fortæller Clara Tauson i podcasten Sportshjerte, hvor hun understreger, at fokus er 100 procent på tenniskarrieren netop nu.

Og derfor er den 21-årige tennisdarling altså fortsat single.

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

»Det (karrieren og kærlighed, red.) hænger ikke så godt sammen i øjeblikket i hvert fald. Det er lige en ting, jeg må tage på et senere tidspunkt, tror jeg.«

»Lige nu, når man er så ung, som jeg er, så tror jeg, det er vigtigt, man holder sit fokus på sin udvikling og arbejder hårdt. Det kan man selvfølgelig også med kærlighed og ting og sager (ved siden af, red.),« siger Tauson, hvis hverdag for tiden byder på daglige træninger, konstant fokus på udvikling og ugentlige rejser rundt om i verden.

»Jeg er meget fokuseret på tennis lige nu, så det ville næsten være synd for et andet menneske at skulle håndtere det. Tennis er vigtigst lige nu, og så må jeg tage det andet lidt længere frem i tiden,« lyder det i podcasten.

Og noget lader da til, at Tauson i den grad har formået at fokusere på spillet på banen.

I 2024 har hun leveret stærke præstationer mod nogle af verdens bedste spillere - blandt andet trak hun verdens nummer 12 Jelena Ostapenko ud i en tæt tie break i Linz i sidste uge, inden Ostapenko desværre trak det længste strå og efterfølgende pløjede al videre modstand over.

I denne uge spiller Tauson så i Rumænien.

Her skal hun onsdag forsøge at følge op på mandagens lovende storspil mod argentineren Podoroska, der blev most med 6-3, 6-1.

Én præstation, der har fået TV 2-eksperten Peter Bastiansen til at drømme stort på det danske tennishåbs vegne.

