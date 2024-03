Det kan blive vildt.

Ja, det kan faktisk blive rigtig vildt for en forvandlet, toptrimmet og velspillende Clara Tauson i år.

Det mener TV 2's tennisekspert Peter Bastiansen, der har set det danske tennistalent storspille i begyndelsen af 2024 - og senest mandag i Transylvania Open, hvor hun udraderede sin modstander i første runde.

»Det vi så mandag, og det spil hun viste mod Jelena Ostapenko i sidste uge, det var tennis på meget, meget højt niveau. Det må jeg sige,« siger Bastiansen til B.T. og peger på årsagen til, at Tauson har fundet et tårnhøjt niveau frem:

Tauson var skuffet efter nederlaget til Victoria Azarenka ved Australian Open - men ifølge Peter Bastiansen er der meget at glæde sig over. Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tauson var skuffet efter nederlaget til Victoria Azarenka ved Australian Open - men ifølge Peter Bastiansen er der meget at glæde sig over. Foto: Lukas Coch/EPA/Ritzau Scanpix

»Hun har fået Lars Christensen som træner og med den respekt, hun har for ham, der viser det sig, at hun nu spiser, træner og forbereder sig på en helt anden måde end tidligere.«

»Hun har tabt nogle kilo, så hun er hurtigere, mere smidig og mere udholdende, så hun kan stå distancen i de lange kampe, som vi så mod Ostapenko.«

»I 2023 var det én kamp, og så måtte hun lægge sig med en skade. Nu er hun i en så god forfatning, at hun ikke bliver træt eller skadet, og sådan øger hun sandsynligheden for langt flere sejre og for mere kontinuitet.«

I sidste uge var det lige ved og næsten, at Tauson tog en kæmpe skalp ved at slå den tidligere grand slam-vinder Ostapenko.

Men hun smed en matchbold i egen serv, og siden tabte danskeren så en tæt tiebreak til letten, der pløjede igennem resten af turneringen og stillede sig på sejrsskamlen.

Dén præstation får TV 2-eksperten til at drømme stort på Tausons vegne - hvis ellers hun kan holde skaderne væk.

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

»Undgår hun skader, så er hun med garanti i top 50 inden sommer, og indenfor årets udgang er hun også i top 25,« siger Bastiansen og sætter ord på potentialet hos Tauson:

»Der er ikke mange, der spiller som hende. Hun slår så hårdt - endda væsentligt hårdere end flere mandlige spillere - og det gør, at kvinderne ikke kan følge med.«

»Samtidig er hun teknisk meget stærk, server godt og kan også komme til nettet, så hun er meget komplet,« lyder det fra Bastiansen, som udpeger Roland Garros og en eventuel OL-deltagelse som mulige succeser for 21-årige Tauson i år.

»Hun kan komme rigtig langt på gruset, som hun er bedst på, og bliver hun udtaget til OL, så ser jeg hende som en medaljekandidat - både i single og i en eventuel mixed double med Holger Rune. Det ville være kæmpestort, for det er aldrig sket før for dansk tennis,« siger Bastiansen til B.T.

Mens andre kan drømme stort på Tausons vegne, så må det danske tennishåb nok nøjet med at holde fokus på næste opgave for nu.

Det er tidligst onsdag, når hun møder vinderen af tirsdagens opgør mellem Bianca Belguru (195 i verden) og Jaqueline Cristian (81 i verden).

Tauson rykkede mandag 11 pladser frem på verdensranglisten og er nu nummer 80.