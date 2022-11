Lyt til artiklen

Sikke et drama!

Holger Rune er i semifinalen af Masters 1000 ATP-turneringen efter en sejr over verdensetteren Carlos Alcaraz, der måtte trække sig i tiebreaken på grund af problemer med hoften.

Det skal ikke tage noget fra Rune, for han var flyvende i et højintenst darma.

Wow, altså. Man skal ikke være alt for troende, før man kunne se, at Rune kunne gå på vandet. Han var uhyggelig god. Også når Alcaraz pressede tilbage. Men verdensetteren havde ingen chance til sidst. Jo, jo, han trak sig med en skade, men Rune var bare bedre. Imponerende!

HOLGER RUNE! VI kan jo ikke tale om andet. Manden er simpelthen for vanvittig! Hold nu op, et tårnhøjt niveau, han leverer lige nu. Vi har aldrig set noget lignende i nyere tid, når det kommer til herresiden i dansk tennis. En historisk varm dansker, der kan sætte helt nye standarder. Han er allerede i fuld gang. Der har været sat spørgsmålstegn ved Runes mentalitet, men lige nu spiller han som en gammel, garvet kæmpe. Hatten af for det.

Detaljen faldt i første sæt i en højintens duel mellem spanieren og danskeren. Bedst, som man troede, at Rune var presset heeeeelt ude i tovene, så skete det. Han angreb ved nettet og sendte bolden på baglinjen. Carlos Alcaraz tog en challenge på bolden, men han måtte se pointet blive tabt, da bolden var inde med de allermindste marginaler. Dem tager man også med, når man hedder Rune, for det var ikke meget, der gik galt for ham denne fredag aften.

Felix Auger-Aliassime har et godt tag på Rune. Det havde han i hvert fald i deres eneste møde. Og nu mødes de to så i semifinalen. Roserne er mange til Rune lige nu. Forståeligt. Nu skal han vise, at han er bedre end i søndags, hvor han smeltede sammen. Lige nu virker han som et monster på banen. Den her semifinale bliver en gyser!