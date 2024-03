Det var ikke planen fra start, men Caroline Wozniacki skal score point. Og det er i en fart.

Den danske tennisdarling har i første omgang scoret sig et wildcard til turneringen i Charleston, South Carolina. Det bekræfter arrangøren til B.T.

Der skal hun forsøge at indhente det tabte, så hun kan gå fra verdensranglistens nummer 124 til 104, og hvorfor er det så vigtigt?

Det er det, fordi hun så er sikker på at spille grand slam-turneringen French Open i maj.

Skæringsdatoen for at klare cuttet er 15. april, og da Wozniacki også har sagt ja til det danske landshold fra 8. til 13. april, så er Charleston hendes sidste chance for at hente de fornødne point.

»Vi er glade for give så imponerende en skare wildcards, deriblandt tidligere verdensetter og mester med,« siger Bob Moran, der står i spidsen for organisationen bag turneringen.

»Carolines comeback giver både forventninger og nostalgi til fansene.«

Wozniacki har døjet med en dårlig tå, hvilket gjorde hende videre fremfærd tvivlsom, men det er lovende nyt, at hun melder sig klar så hurtigt.